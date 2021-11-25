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Иран молчит о компенсации семьям жертв рейса PS752 – заявление четырех министров

Судебное разбирательство и отношение иранских властей вызывает разочарование у Международной группы

сегодня, 18:13
Автор:

Елена Бурдейная
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Министры иностранных дел стран, граждане которых погибли от попадания иранской ракеты, выступили с общим заявлением. Об этом сообщает пресс-служба соответствующего министерства Украины.

Иран молчит о компенсации семьям жертв рейса PS752 – заявление четырех министров

Остатки самолета МАУ Boeing-737 рейса PS752 - фото из сети

Опубликовано совместное заявление министров, в котором говорится, что иранское правительство игнорирует обращение представителей жертв авиакатастрофы рейса PS752. 22 сентября 2021 г. было предложено встретиться, чтобы обсудить вопрос репарации – то есть возмещение ущерба, нанесенного семьям пострадавших. Однако Иран предложение проигнорировал.

Четыре страны – Канада, Швеция, Украина и Великобритания – после авиакатастрофы самолета МАУ в Иране создали Международную группу. Цель группы – помочь жертвам рейса PS752 выяснить истинное течение событий и получить компенсацию за потерю близких.

Министры разочарованы отношением правительства Исламской Республики Иран. Согласно международным законам, страна обязана провести репарацию государствам, чьи граждане погибли. Дедлайн для решения вопроса – конец 2021 г.

Координационная группа четырех стран настаивает, что Иран должен ответить за трагедию. Если переговоры в ближайшее время не состоятся, они обратятся к другим институтам в рамках международного права.

Издание "Комментарии" напоминает, что речь идет об уничтожении иранской ракетой украинского пассажирского самолета Boeing-737. Зимой 2020 г. он упал на землю менее чем через 10 минут после взлета в аэропорту Тегерана. Погибли 167 пассажиров: 81 граждан Ирана, 57 — Канады, 13 — Афганистана, 10 — Швеции, четыре человека — граждане Великобритании, двое — Украины (и еще девять — украинский экипаж).

Судебное рассмотрение дела рейса PS-752 началось в Иране 21 ноября 2021 г. Уже на следующий день украинский посол, который туда был приглашен, отказался от участия в заседании. О причине отказа, а также о разных возражениях и умолчаниях иранского правительства, подробнее можно прочитать в статье издания "Комментарии", опубликованной ранее.


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Источник: https://mfa.gov.ua/news/spilna-zayava-mizhnarodnoyi-grupi-z-koordinaciyi-dopomogi-zhertvam-rejsu-ps-752
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