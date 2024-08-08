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Иран может отказаться от проведения атаки на Израиль: почему Тегеран все еще думает

Штаты предупредили Иран, что массированный удар только усилит напряженность

сегодня, 07:15
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Кравцев Сергей

Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль, однако США все еще ждут какой-то реакции Тегерана на убийство лидера ХАМАС. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Иран может отказаться от проведения атаки на Израиль: почему Тегеран все еще думает

Иран. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что в последние дни администрация Байдена работала по дипломатическим каналам. Вашингтон привлекал своих союзников на Ближнем Востоке для лоббирования Тегерана, чтобы тот пересмотрел свое решение о военном нападении на Израиль.

По словам двух высокопоставленных чиновников США, Штаты предупредили Иран, что массированный удар только усилит напряженность и может привести к прямой конфронтации между двумя странами.

Также администрация призвала Иран пересмотреть свою реакцию на взрыв, в результате которого погиб лидер ХАМАС Исмаил Хания. Отмечается, что его смерть, судя по всему, стала результатом дистанционно управляемой бомбы, которая была заложена в его тегеранском гостевом доме в ходе тайной операции, а не частью более масштабной атаки.

Теперь, по словам источников "Politico", Тегеран все больше разделяет точку зрения Вашингтона, хотя изначально отрицал это.

Они добавили, что официальные лица США через посредников направили Тегерану сообщения о том, что если взрыв, в результате которого погиб Хания, был вызван тайной израильской операцией и не привел к гибели ни одного иранского гражданина, то Ирану следует пересмотреть свой план по началу военного нападения на Израиль.

Чиновники заявили, что ожидают какой-то реакции Ирана на убийство Хании, однако Тегеран, похоже, пересмотрел свою позицию, и США не ожидают неминуемого нападения на Израиль.

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Источник: https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2024/08/07/iran-might-be-second-guessing-its-israel-attack-00173112
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