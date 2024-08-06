Венгрия передала Израилю предупреждение от Ирана: будет ли большая война

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Кравцев Сергей
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в разговоре с израильским визави Исраэлем Кацом передал предупреждение от Ирана о его готовности напасть на Израиль. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Jerusalem Post".
Израиль. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что предупредительное сообщение Ирана передали Израилю через венгерского министра иностранных дел, который позвонил непосредственно Кацу и рассказал, что получил эту информацию от главы иранского МИД Али Багери.
Сам Сийярто в Facebook подтвердил, что действительно звонил главам МИД Израиля и Ирана, что "еще раз доказало, что времени у нас мало".
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