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Иран не позвал Россию на похороны Раисе

Иранская сторона не просила привлечь российские спецслужбы к расследованию авиакатастрофы

сегодня, 21:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Иранские власти не позвали РФ, чтобы попрощаться с погибшим в авиакатастрофе президентом Ибрагимом Раисе .

Иран не позвал Россию на похороны Раисе

Ибрагим Раисе (фото из открытых источников)

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопросы российских СМИ. По его словам, иранские чиновники также не просили помочь с расследованием аварии президентского вертолета.

"Их традиции не предполагают международного присутствия на похоронах", — сказал Песков.
 Как информирует проправительственное агентство Mehr News, похороны Раиси и сопровождавших его лиц состоятся 21 мая в городе Тебриз.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ждет Иран после смерти президента Раиси. 20 мая было официально подтверждено, что президент Ирана Ибрагим Раиси погиб сутками ранее в крушении вертолета на границе с Азербайджаном. Обязанности президента к новым выборам будет выполнять вице-президент Мухаммед Мохбар, являющийся сторонником России и противостояния с Западом.

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков уверяет, что гибель президента Раиси не повлияет ни на внешнеполитические процессы, ведущие Иран, ни на внутренние. Нет в иранскую поддержку РФ, совместное участие в "оси зла", куда входит также Северная Корея.

Итак, продолжает он, светская власть (президент, вице-президент и т.п.) – это только третий уровень власти в современном Иране. Они необходимы для теократии, чтобы произносить какие-то слова на международных конференциях, представлять Иран в ООН.

 Эксперт по сектору обороны и безопасности Олег Стариков считает, что гибель президента спровоцирует в Иране передел власти. Кланы пойдут против кланов.

 



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