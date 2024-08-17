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Иран отложил ответ Израилю на ликвидацию лидера ХАМАС: что повлияло на Тегеран

Переговоры по урегулированию разногласий между Израилем и ХАМАС стали ключевым фактором

сегодня, 11:50 comments1585
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Кравцев Сергей

С большой долей вероятности можно сказать, что Иран отложил запланированное "возмездие" Израилю после того, как в Тегеране ликвидировали лидера ХАМАС Исмаила Ханию. Причиной являются переговоры по прекращению огня в Секторе Газа. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The New York Times".

Иран отложил ответ Израилю на ликвидацию лидера ХАМАС: что повлияло на Тегеран

Удар Ирана по Израилю. Фото: из открытых источников

Издание напомнило, что американские, израильские, египетские и катарские чиновники встретились в пятницу в столице Катара Дохе для переговоров по урегулированию разногласий между Израилем и ХАМАС.

После таких переговоров премьер-министр Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани позвонил исполняющему обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани. По информации источников издания, катарский чиновник призвал Иран воздержаться от любых действий, которые могли бы привести к эскалации.

На следующий день после переговоров израильская разведка, по данным собеседников "NYT", наблюдала снижение уровня боеготовности ракетных подразделений Ирана и "Хезболлы".

При этом источники издания добавили, что их оценки быстро меняются "в связи с изменчивостью событий".

Как напоминают авторы материала, в последнее время премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ужесточил условия для прекращения огня в Секторе Газа. В частности, он требует, чтобы израильские военные остались на границе Сектора Газа с Египтом, чтобы не дать боевикам ХАМАС получить новое оружие.

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