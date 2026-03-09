Иран отверг перемирие и намекнул на помощь Москвы: чем ответили в США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отверг призывы к новому перемирию с Израилем и США и фактически подтвердил сотрудничество Тегерана с Москвой. В Вашингтоне в ответ заявили, что любая поддержка России не меняет ситуацию на поле противостояния. В интервью программе Meet the Press на телеканале NBC News Арагчи заявил, что предыдущие договорённости о прекращении огня уже были нарушены Израилем и Соединёнными Штатами.

Аббас Арагчи. Фото: из открытых источников

По его словам, требовать нового перемирия после этого бессмысленно.

"Война должна быть окончательно прекращена. Если этого не произойдёт, нам придётся продолжать борьбу ради нашего народа и нашей безопасности", — подчеркнул глава иранского МИД.

Ранее NBC News со ссылкой на четыре источника сообщил, что Россия якобы передаёт Ирану разведданные о расположении американских войск на Ближнем Востоке. Речь идёт, в частности, о информации, которая может помочь Тегерану определять позиции американских военных кораблей.

Отвечая на вопрос о российской поддержке, Арагчи признал, что сотрудничество между Тегераном и Москвой продолжается уже давно. Однако он уклонился от прямого ответа о передаче разведданных, отметив лишь, что Россия помогает Ирану "по многим направлениям".

В свою очередь посол США в ООН Майк Волц заявил, что Белый дом внимательно следит за ситуацией. По его словам, президент Дональд Трамп при необходимости примет соответствующие меры.

При этом дипломат подчеркнул, что даже если Россия и передаёт Ирану какую-то информацию, она не оказывает заметного влияния на ситуацию. По его утверждению, американские военные продолжают уничтожать иранские системы ПВО, авиацию, военно-морские силы и элементы командования.

"Что бы они ни передавали, это, как видно, не очень помогает", — резюмировал Волц.

