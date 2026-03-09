Іран відкинув перемир'я та натякнув на допомогу Москви: чим відповіли у США

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі відкинув заклики до нового перемир'я з Ізраїлем та США та фактично підтвердив співпрацю Тегерана з Москвою. У Вашингтоні у відповідь заявили, що будь-яка підтримка Росії не змінює ситуації на полі протистояння. В інтерв'ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC News Арагчі заявив, що попередні домовленості про припинення вогню вже було порушено Ізраїлем та Сполученими Штатами.

Аббас Арагчі. Фото: з відкритих джерел

За його словами, вимагати нового перемир'я після цього безглуздо.

"Війна має бути остаточно припинена. Якщо цього не станеться, нам доведеться продовжувати боротьбу заради нашого народу та нашої безпеки", — наголосив глава іранського МЗС.

Раніше NBC News з посиланням на чотири джерела повідомило, що Росія нібито передає Ірану розвіддані про розташування американських військ на Близькому Сході. Йдеться, зокрема, про інформацію, яка може допомогти Тегерану визначати позиції американських військових кораблів.

Відповідаючи на запитання про російську підтримку, Арагчі визнав, що співпраця між Тегераном та Москвою продовжується вже давно. Однак він ухилився від прямої відповіді про передачу розвідданих, зазначивши лише, що Росія допомагає Ірану "за багатьма напрямами".

У свою чергу, посол США в ООН Майк Волц заявив, що Білий дім уважно стежить за ситуацією. За його словами, президент Дональд Трамп за необхідності вживе відповідних заходів.

При цьому дипломат підкреслив, що навіть якщо Росія і передає Ірану якусь інформацію, вона не помітно впливає на ситуацію. За його твердженням, американські військові продовжують знищувати іранські системи ППО, авіацію, військово-морські сили та елементи командування.

"Хоч би вони не передавали, це, очевидно, не дуже допомагає", — резюмував Волц.

