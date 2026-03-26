Иран отверг план США: действительно ли теперь война может в разы усилиться

Отклонение Ираном 15-пунктного плана США стало первым публично подтвержденным ответом Тегерана на американские предложения и обнажило глубокий кризис переговорного процесса. Об этом заявил эксперт-международник Илия Куса.

По его словам, сегодняшний иранский режим становится все более радикальным, менее централизованным и убежденным в собственной силе. На этом фоне у президента США Дональд Трамп фактически остаются лишь два сценария: либо согласиться на де-факто капитуляцию в виде прекращения огня без формального соглашения, либо пойти на масштабную эскалацию, что может привести к катастрофическим последствиям для мировой экономики. Пространства для компромисса между этими вариантами почти не существует.

В то же время, эксперт обращает внимание на симметричный риск: Иран может переоценить собственные возможности так же, как это уже делали в Вашингтоне. В результате обе стороны способны одновременно допустить стратегические ошибки, что лишь усиливает нестабильность.

Отдельной проблемой остается внутренняя фрагментация власти в Иране. Разные представители страны делают заявления от имени государства, однако не все из них оказывают реальное влияние на принятие решений. Это усложняет переговоры и делает позицию Тегерана менее предсказуемой.

Отказ от американского плана также подчеркивает принципиальную разницу между неформальной "заморозкой" конфликта и полноценным соглашением. Несмотря на жесткий шаг Ирана, это не означает неизбежный переход к полномасштабной войне. В настоящее время конфликт находится в промежуточной фазе – между срывом переговоров и открытым столкновением, где доминирует тактика ограниченной, но опасной эскалации.

