Іран відкинув план США: чи справді тепер війна може в рази посилитися
Іран відкинув план США: чи справді тепер війна може в рази посилитися

Експерт попереджає: Трамп і Тегеран можуть одночасно помилятися, а конфлікт уже входить у фазу небезпечної “дозованої ескалації”

26 березня 2026, 10:20
Кравцев Сергей

Відхилення Іраном 15-пунктного плану США стало першою публічно підтвердженою відповіддю Тегерана на американські пропозиції та оголило глибоку кризу переговорного процесу. Про це заявив експерт-міжнародник Ілія Куса.

Іран. Фото: з відкритих джерел

За його словами, сьогоднішній іранський режим стає дедалі радикальнішим, менш централізованим і переконаним у власній силі. На цьому тлі у президента США Дональд Трамп фактично залишаються лише два сценарії: або погодитися на де-факто капітуляцію у вигляді припинення вогню без формальної угоди, або піти на масштабну ескалацію, що може мати катастрофічні наслідки для світової економіки. Простору для компромісу між цими варіантами майже не існує.

Водночас експерт звертає увагу на симетричний ризик: Іран може переоцінити власні можливості так само, як це вже робили у Вашингтоні. У результаті обидві сторони здатні одночасно припуститися стратегічних помилок, що лише підсилює нестабільність.

Окремою проблемою залишається внутрішня фрагментація влади в Ірані. Різні представники країни роблять заяви від імені держави, однак не всі з них мають реальний вплив на ухвалення рішень. Це ускладнює переговори та робить позицію Тегерана менш передбачуваною.

Відмова від американського плану також підкреслює принципову різницю між неформальним “заморожуванням” конфлікту та повноцінною угодою. Попри жорсткий крок Ірану, це не означає неминучого переходу до повномасштабної війни. Наразі конфлікт перебуває у проміжній фазі – між зривом переговорів і відкритим зіткненням, де домінує тактика обмеженої, але небезпечної ескалації.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США готуються до масштабного посилення військової присутності Близького Сходу. Як повідомляє Reuters, Пентагон може направити від 3 до 4 тисяч військовослужбовців елітної 82 повітряно-десантної дивізії в регіон на тлі загострення конфлікту з Іраном.




