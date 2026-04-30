Иран озвучил последнее предупреждение Трампа: США ждут страшные времена

Любые действия США, направленные на блокировку иранских портов или морских путей, не увенчаются успехом. Такое заявление сделал президент Ирана Масуд Пезешкиан, комментируя напряженность в отношениях Тегерана и Вашингтона, сообщает CNN.

Фото: из открытых источников

По его словам, попытки установления морской блокады противоречат нормам международного права, а также угрожают стабильности во всем регионе и влияют на глобальную безопасность. Пезешкиан подчеркнул, что подобные действия не только юридически сомнительны, но и не способны достичь желаемого результата. Он подчеркнул, что стратегические морские маршруты имеют особое значение для Ирана и являются частью его национальной устойчивости.

Отдельно ситуацию прокомментировал старший военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи. Он заявил, что в случае продолжения давления со стороны США и попыток ограничения морской торговли, Иран оставляет за собой право на соответствующие действия. По его словам, эскалация подобных мер неизбежно приведет к ответу со стороны Тегерана.

На фоне заявлений американского президента Дональда Трампа, рассматривающего морскую блокаду как инструмент давления для возвращения Ирана в переговорный процесс, ситуация в регионе обостряется. Особую обеспокоенность вызывает Ормузский пролив — один из ключевых мировых маршрутов транспортировки нефти, через который проходит значительная часть энергоресурсов.

Фактическое ограничение судоходства в этом районе уже повлияло на мировые рынки энергоносителей. Цены демонстрируют нестабильность, а в самом Иране усугубляются экономические трудности, включая рост безработицы и обесценивание национальной валюты.

