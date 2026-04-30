Іран озвучив останнє попередження Трампу: на США чекають страшні часи
Іран озвучив останнє попередження Трампу: на США чекають страшні часи

Іран зробив різку заяву на адресу США та попередив про можливі наслідки

30 квітня 2026, 15:10
Клименко Елена

Будь-які дії США, спрямовані на блокування іранських портів або морських шляхів, не матимуть успіху. Таку заяву зробив президент Ірану Масуд Пезешкіан, коментуючи напруженість у відносинах між Тегераном і Вашингтоном, повідомляє CNN.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, спроби встановлення морської блокади суперечать нормам міжнародного права, а також загрожують стабільності в усьому регіоні та впливають на глобальну безпеку. Пезешкіан наголосив, що подібні дії не лише юридично сумнівні, але й не здатні досягти бажаного результату. Він підкреслив, що стратегічні морські маршрути мають особливе значення для Ірану та є частиною його національної стійкості.

Окремо ситуацію прокоментував старший військовий радник верховного лідера Ірану Мохсен Резаї. Він заявив, що у разі продовження тиску з боку США та спроб обмеження морської торгівлі Іран залишає за собою право на відповідні дії. За його словами, ескалація подібних заходів неминуче призведе до відповіді з боку Тегерана.

На тлі заяв американського президента Дональда Трампа, який розглядає морську блокаду як інструмент тиску для повернення Ірану до переговорного процесу, ситуація у регіоні загострюється. Особливе занепокоєння викликає Ормузька протока — один із ключових світових маршрутів транспортування нафти, через який проходить значна частина енергоресурсів. 

Фактичне обмеження судноплавства в цьому районі вже вплинуло на світові ринки енергоносіїв. Ціни демонструють нестабільність, а в самому Ірані посилюються економічні труднощі, включно зі зростанням безробіття та знеціненням національної валюти. 

Як вже писали "Коментарі", Російська Федерація може націлити удари на українську систему водопостачання. Про таку загрозу повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, наголосивши, що йдеться про один із найчутливіших елементів критичної інфраструктури.



