Іран озвучив останнє попередження Трампу: на США чекають страшні часи

Будь-які дії США, спрямовані на блокування іранських портів або морських шляхів, не матимуть успіху. Таку заяву зробив президент Ірану Масуд Пезешкіан, коментуючи напруженість у відносинах між Тегераном і Вашингтоном, повідомляє CNN.

За його словами, спроби встановлення морської блокади суперечать нормам міжнародного права, а також загрожують стабільності в усьому регіоні та впливають на глобальну безпеку. Пезешкіан наголосив, що подібні дії не лише юридично сумнівні, але й не здатні досягти бажаного результату. Він підкреслив, що стратегічні морські маршрути мають особливе значення для Ірану та є частиною його національної стійкості.

Окремо ситуацію прокоментував старший військовий радник верховного лідера Ірану Мохсен Резаї. Він заявив, що у разі продовження тиску з боку США та спроб обмеження морської торгівлі Іран залишає за собою право на відповідні дії. За його словами, ескалація подібних заходів неминуче призведе до відповіді з боку Тегерана.

На тлі заяв американського президента Дональда Трампа, який розглядає морську блокаду як інструмент тиску для повернення Ірану до переговорного процесу, ситуація у регіоні загострюється. Особливе занепокоєння викликає Ормузька протока — один із ключових світових маршрутів транспортування нафти, через який проходить значна частина енергоресурсів.

Фактичне обмеження судноплавства в цьому районі вже вплинуло на світові ринки енергоносіїв. Ціни демонструють нестабільність, а в самому Ірані посилюються економічні труднощі, включно зі зростанням безробіття та знеціненням національної валюти.

