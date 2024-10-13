Иран передает России свои спутники: какая причина

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Лиля Воробьева
Иран передал России два спутника собственного производства, которые Москва должна запустить на орбиту, сообщает Reuters со ссылкой на иранские государственные СМИ. Один из спутников, Kowsar, предназначен для получения изображений с высоким разрешением и может использоваться в сферах сельского хозяйства, управления природными ресурсами, мониторинге окружающей среды и ликвидации последствий стихийных бедствий. Другой спутник, Hodhod, разработан для обеспечения спутниковой связи в отдаленных регионах с плохим доступом к наземным сетям.
РФ активно сотрудничает с Ираном (фото из открытых источников)
Ранее Россия уже запускала иранские спутники на орбиту – в феврале 2024 года и в 2022 году. Это сотрудничество вызвало беспокойство в США, поскольку Вашингтон опасался, что спутники могут помочь России в войне против Украины или позволить Ирану отслеживать военные цели в Израиле и на Ближнем Востоке.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что США и арабские страны начали тайные переговоры с Ираном . Соединенные Штаты и арабские страны начали секретные переговоры с Ираном о всеобъемлющем прекращении огня на всех фронтах в регионе Ближнего Востока. В материале говорится, что Израиль пока не участвует в этой инициативе, однако высокопоставленные должностные лица израильских чиновников были о ней проинформированы. Пока неясно, как эти усилия повлияют на ситуацию в Секторе Газа, которая сложнее других фронтов. Причиной является намерение Израиля продолжать боевые действия даже после потенциального соглашения об освобождении заложников и требовании ХАМАС вывести израильские войска в любом соглашении.
Отмечается, что в это время представители ливанской группировки "Хезболла" больше не требуют перемирия в Секторе Газа как условие для достижения перемирия в Ливане.
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