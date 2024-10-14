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Иран прекратил непрямые переговоры с США: к чему готовится Тегеран

Тегеран опасается ответного удара Израиля

сегодня, 16:45
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Кравцев Сергей

Иран поставил точку в непрямых переговорах с Соединенными Штатами Америки (США) в Омане. Все из-за напряженности вокруг возможной мести Израиля за недавний массированный обстрел. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерства иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, которого цитирует The Times of Israel.

Иран прекратил непрямые переговоры с США: к чему готовится Тегеран

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, Султанат, который расположен на восточном краю Аравийского полуострова, давно является собеседником между Ираном и США, в том же числе и тайных переговорах, которые в конце концов породили ядерную сделку в 2015 году.

"Сейчас маскатский процесс остановлен из-за особой ситуации в регионе. Мы не видим никаких оснований для переговоров, пока не преодолеем нынешний кризис", — заявил министр во время визита в Маскат.

Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться и оставаться в центре внимания мировых СМИ. 1 октября Иран совершил массированную ракетную атаку на Израиль. В США уже заявили, что она была гораздо мощнее, чем состоявшаяся в апреле этого года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявляет, что она провалилась. При этом издание The Wall Street Journal напомнило, что Израиль предупреждал Иран о том, что в ответ на любую атаку израильской территории страна нанесет прямые удары по иранским ядерным или нефтяным объектам. Каковы последствия ракетной атаки Ирана на Израиль? Может ли разразиться большая война с привлечением еще большего количества стран? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/iran-says-it-halted-indirect-talks-with-us-in-oman-as-it-waits-for-israeli-retaliation/
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