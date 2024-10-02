Может ли вспыхнуть большая война на Ближнем Востоке: какие сценарии

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться и оставаться в центре внимания мировых СМИ. 1 октября Иран совершил ракетную атаку на Израиль. В США уже заявили, что она была гораздо мощнее, чем состоявшаяся в апреле этого года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявляет, что она провалилась. При этом издание The Wall Street Journal напомнило, что Израиль предупреждал Иран о том, что в ответ на любую атаку израильской территории страна нанесет прямые удары по иранским ядерным или нефтяным объектам. Каковы последствия ракетной атаки Ирана на Израиль? Может ли разразиться большая война с привлечением еще большего количества стран? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Многое будет зависеть от США

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос так прокомментировал ситуацию:

" Очевидно, что Иран всерьез рассматривает возможность удара Израиля по своим ядерным и нефтяным объектам. В ответ Иран угрожает нанести удары не только по Израилю, но и по объектам, которые находятся в других странах, в том числе странах Персидского залива. А это означает широкое расширение военных действий и эскалацию. Плюс это означает, что мы будем иметь дело с огромным экономическим и нефтяным кризисом в регионе. И эта угроза вполне может быть реализована".

Эксперт допустил, что после этого мы можем иметь большую региональную войну, где союзниками Израиля могут стать другие страны. Это тоже возможно.

"Но американцы не готовы рисковать таким развитием событий и будут прилагать усилия, чтобы сдержать Израиль. Смогут ли они это сделать? Пока что вопрос без ответа, потому что в израильском обществе достаточно воинственные настроения. Израильтяне увидели шанс уничтожить "Хезболлу". Особенно после речи Нетаньяху в адрес иранских лидеров, где он четко сказал, что ключевой задачей является уничтожение режима аятолл. Это в любом случае серьезная заявка на эскалацию. И удар по нефтяным ядерным объектам, если он произойдет, приведет к серьезной эскалации и эффекту домино в других странах. Готов ли к этому Иран? Думаю, что да, если он будет поставлен в ситуацию, когда нет другого выхода. Но не знаю, готовы ли американцы доводить ситуацию до такого состояния", – подытожил Игорь Семиволос.

Все зависит от того, какие решения будут приняты в Израиле и Иране

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса заявил, что есть два базовых сценария которые есть смысл рассматривать.

"Первый – ограниченный. Он состоит в том, что Иран и Израиль бьют друг по другу несколько раз и на этом всё заканчивается, как в апреле. Потом опять запускаются переговоры между Израилем и ХАМАС. По факту повторяется все то, что мы наблюдали в апреле после той эскалации. Второй сценарий – это скатывание в неконтролируемую эскалацию, когда доходит до длительной войны, в том числе с нанесением прямых ударов по территории друг друга. В таком случае, когда идёт большая война, могут, к примеру, привлекаться Соединённые Штаты. Если это случится, Иран может ударить по американским военным объектам в других странах, что сделает их косвенными участниками конфликта. Это и Саудовская Аравия, и Эмираты, Бахрейн, территория Ирака, Сирии. В таком случае это будет серьёзная война регионального масштаба", – отметил эксперт.

Вместе с тем Илия Куса подчеркивает, пока что сложно сказать, действительно ли произойдёт большая эскалация. Всё зависит на самом деле от того, какие решения будут приняты в Израиле и Иране.

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