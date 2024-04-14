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Иран применил тактику России в нападении на Израиль: ISW анализирует атаку

В ISW отмечают, что такие действия Ирана свидетельствуют о глубоком взаимодействии с Россией.

сегодня, 13:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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В воскресенье 14 апреля Иран провел масштабную комбинированную атаку на Израиль, используя дроны и ракеты, целью которой было истощение израильской системы противовоздушной обороны. По данным Института изучения войны (ISW), тактика и методы атаки имеют много общего с действиями России в ее военной кампании против Украины. Аналитики указывают, что Иран, похоже, адаптирует российские военные практики к использованию в своих конфликтах.

Иран применил тактику России в нападении на Израиль: ISW анализирует атаку

Аналитики ISW сравнили атаку на Израиль с ударами России по Украине

"Сочетание иранских беспилотников, а также крылатых и баллистических ракет призвано уничтожить израильскую противовоздушную оборону. Частью этой операции стали синхронные атаки со стороны поддерживаемых Ираном боевиков в Ливане и Йемене. Этот подход повторяет эксперименты России, в ходе которых она атакует Украину комбинированными ударами ракетами, а также иранскими беспилотниками с целью преодолеть американские и европейские ПВО", — отмечают в ISW.

Эксперты утверждают, что использование иранских дронов врагами США и усиление связей между этими странами помогает им усовершенствовать новые системы.

"Использование дронов иранской разработки многочисленными врагами США и углубление связей между используемыми ими сторонами помогут Тегерану, России, Северной Корее и Китаю отработать использование этих систем", — говорится в сообщении.

Эти взаимоотношения оказывают существенное влияние на глобальную безопасность, ведь увеличение военного потенциала и координации действий между этими государствами ставит новые вызовы перед США и их союзниками в обеспечении стабильности и мирных процессов в разных регионах мира.

Стратегия Ирана в атаках на Израиль вызывает значительную обеспокоенность среди международных наблюдателей, поскольку она может увеличить напряженность в регионе, что уже и так находится в состоянии хронической нестабильности.



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Источник: https://twitter.com/thestudyofwar/status/1779308262812250211?s=52&t=vvvIYyjCZBjB6J9uqlxxHQ
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Ігор

сегодня, 12:47

Світ вже не той він не хоче кривавого юдейського панування. Прикладом для Світу є Україна яка гине. Світ бачив як юдеєць і його хунта прийшли до влади на брехні. Як вкрали в Україні останній шанс на зміни і вкрав стабільність. Територія України зруйновані міста стали театром юдейсько-путинської кризи. Але карма дістає і джерело всього зла - Ізраїль. Світ змінюється: старої обрізаної демократії, для обраних, вже не буде.


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