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Иран приостановил сотрудничество с ЕС

12 апреля Евросоюз продлил на год санкции против Ирана из-за нарушения прав человека в исламской республике

сегодня, 06:00
Автор:

Ольга Чародий

Иранская республика приостановила сотрудничество с ЕС в сфере защиты прав человека, борьбе с терроризмом и в вопросах нелегальной миграции.

Иран приостановил сотрудничество с ЕС

Иранская республика (фото из открытых источников)

Официальный Тегеран объявил о приостановке сотрудничества по вопросам прав человека, беженцев, борьбы с терроризмом и торговлей наркотиками. Такие меры оказались ожидаемой реакцией    на расширение европейских санкций.

"На данный момент заморожен диалог по вопросам прав человека, борьбы с терроризмом и торговлей наркотиками, а также по проблеме беженцев" – говорится в сообщении МИД Ирана", — заявил в понедельник, 12 апреля, МИД Ирана.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства  заявил, что Тегеран "решительно осуждает продление и расширение Брюсселем санкций, считая данный шаг безосновательным", передает Fars News.

12 апреля Евросоюз продлил на год санкции против Ирана из-за нарушения прав человека в исламской республике. Кроме того, в "черный" список были добавлены восемь человек и три организации.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава МИД Китая Ван Йи подписали в Тегеране соглашение "О политическом, стратегическом и экономическом сотрудничестве". Что это значит в геополитическом смысле? Как может (и может ли) помешать этому союзу США? Разобраться в этих вопросах порталу "Комментарии" помогли эксперты.  "США стремятся ограничить и сдержать экспансию Китая, однако у администрации Байдена не так много возможностей это сделать" Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что в геополитическом смысле подписание такого документа значит, что Китай укрепляет своё стратегическое партнёрство с Ираном в рамках своей геостратегии "Одного Пояса, Одного Пути", — говорится в сообщении. 







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Источник: https://www.farsnews.ir/news/14000123000957/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D
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