Иран приостановил сотрудничество с ЕС

Иранская республика приостановила сотрудничество с ЕС в сфере защиты прав человека, борьбе с терроризмом и в вопросах нелегальной миграции.

Иранская республика (фото из открытых источников)

Официальный Тегеран объявил о приостановке сотрудничества по вопросам прав человека, беженцев, борьбы с терроризмом и торговлей наркотиками. Такие меры оказались ожидаемой реакцией на расширение европейских санкций.

"На данный момент заморожен диалог по вопросам прав человека, борьбы с терроризмом и торговлей наркотиками, а также по проблеме беженцев" – говорится в сообщении МИД Ирана", — заявил в понедельник, 12 апреля, МИД Ирана.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства заявил, что Тегеран "решительно осуждает продление и расширение Брюсселем санкций, считая данный шаг безосновательным", передает Fars News.

12 апреля Евросоюз продлил на год санкции против Ирана из-за нарушения прав человека в исламской республике. Кроме того, в "черный" список были добавлены восемь человек и три организации.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава МИД Китая Ван Йи подписали в Тегеране соглашение "О политическом, стратегическом и экономическом сотрудничестве". Что это значит в геополитическом смысле? Как может (и может ли) помешать этому союзу США? Разобраться в этих вопросах порталу "Комментарии" помогли эксперты. "США стремятся ограничить и сдержать экспансию Китая, однако у администрации Байдена не так много возможностей это сделать" Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что в геополитическом смысле подписание такого документа значит, что Китай укрепляет своё стратегическое партнёрство с Ираном в рамках своей геостратегии "Одного Пояса, Одного Пути", — говорится в сообщении.







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