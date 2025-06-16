Иран снова бьет по Израилю: что известно о погибших

Как передает портал "Комментарии", Иран атаковал ракетами Израиль в ночь на 16 июня, три человека погибли, 67 человек пострадали, в результате ударов повреждены многоэтажные здания, электростанция и НПЗ.

Удар Ирана по Израилю. Фото: из открытых источников

Третью ночь подряд Иран накрывает баллистикой весь Израиль. Армия обороны Израиля призвала гражданских лиц оставаться в укрытиях до дальнейших сообщений.

Медики и спасатели сообщили, что они реагируют на информацию о попадании баллистических ракет в нескольких районах в центре Израиля.

В результате ракетных ударов со стороны Ирана две многоэтажки были серьезно повреждены. СМИ со ссылкой на спасательную службу Израиля отмечают, что в поврежденных домах люди оказались "в ловушках".

По данным Национальной службы экстренной помощи (MDA), три человека погибли в результате ракетного удара Ирана по Израилю.

Впоследствии MDA сообщила, что из четырех мест поражения баллистическими ракетами в центральном Израиле в больницы доставили 67 человек. Среди них – женщина около 30 лет – в тяжелом состоянии.

Видео с места ударов свидетельствует, что ракеты поразили район вокруг нефтеперерабатывающего завода в Хайфе.

По данным Израильской электрической корпорации, иранские удары повредили местную электросеть в центральном Израиле.

Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение для окончания боевых действий. По словам Трампа, обе страны заключат договор так же, как это сделали другие страны, которых президент США якобы заставил к миру. В свой список Трамп добавил Сербию и Косово, Индию и Пакистан, а также Египет и Эфиопию.

Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение с призывом окончить войну между Ираном и Израилем.

"Иран и Израиль должны заключить соглашение, и они его заключат, так же, как я заставил Индию и Пакистан заключить, в этом случае используя ТОРГОВЛЮ с Соединенными Штатами, чтобы привнести ум, сплоченность и здравый смысл в переговоры с двумя замечательными лидерами, которые смогли быстро принять решение и ОСТАНОВИТСЯ!", — пишет Трамп, используя некоторые слова с прописными буквами.



