Иран угрожает уничтожить Израиль: что произошло

Иран пригрозил Израилю войной на уничтожение, если последний нападет на Ливан.

Иран снова пригрозил Израилю. Фото из открытых источников

Угрозу в адрес Израиля обнародовало представительство Ирана в ООН.

"Несмотря на то, что Иран считает психологической войной пропаганду сионистского режима о намерении напасть на Ливан, если он начнет полномасштабную военную агрессию, начнется война на уничтожение. Все варианты, в частности, полное привлечение всех фронтов сопротивления, на столе", — говорится в заявлении представительства Ирана в ООН.

Как известно, ряд западных медиа все чаще сообщают о приближающейся большой войне между Израилем и ливанским движением "Хезболла".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что до конца этого года российская армия планирует захватить весь Донбасс, считает офицер ВСУ Николай Мельник. Военнослужащий убежден, что у врага ничего не получится, однако наступательные действия он продолжит. "Но при негативном сценарии стереть Торецкий укрепрайон и навязать нам бои за Покровск или Константиновку, противнику по силам, учитывая динамику, которую демонстрируют украинская и враждебная армии", — подчеркнул Николай Мельник.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Палаты представителей США и член Республиканской партии Майк Джонсон призвал отправить Джо Байдена в отставку. Он подчеркнул, что следует применить 25 поправку к Конституции США, которая предусматривает отставку главы государства в случае его недееспособности. "Наши соперники видят слабость в Белом доме, как и все мы. Я говорю это без удовольствия. Я думаю, ситуация очень опасна. Я бы просил членов кабинета заглянуть в свои сердца", — сказал Майк Джонсон.