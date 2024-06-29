Иран угрожает уничтожить Израиль: что произошло

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Марьян Ощановский
Иран пригрозил Израилю войной на уничтожение, если последний нападет на Ливан.
Иран снова пригрозил Израилю. Фото из открытых источников
Угрозу в адрес Израиля обнародовало представительство Ирана в ООН.
Как известно, ряд западных медиа все чаще сообщают о приближающейся большой войне между Израилем и ливанским движением "Хезболла".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что до конца этого года российская армия планирует захватить весь Донбасс, считает офицер ВСУ Николай Мельник. Военнослужащий убежден, что у врага ничего не получится, однако наступательные действия он продолжит. "Но при негативном сценарии стереть Торецкий укрепрайон и навязать нам бои за Покровск или Константиновку, противнику по силам, учитывая динамику, которую демонстрируют украинская и враждебная армии", — подчеркнул Николай Мельник.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Палаты представителей США и член Республиканской партии Майк Джонсон призвал отправить Джо Байдена в отставку. Он подчеркнул, что следует применить 25 поправку к Конституции США, которая предусматривает отставку главы государства в случае его недееспособности. "Наши соперники видят слабость в Белом доме, как и все мы. Я говорю это без удовольствия. Я думаю, ситуация очень опасна. Я бы просил членов кабинета заглянуть в свои сердца", — сказал Майк Джонсон.
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