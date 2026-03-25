Иран унизил Трампа: от чего отказался, сделав ставку на войну

Иран через неофициальные каналы дал понять администрации президента США Дональда Трампа, что не заинтересован в возобновлении переговоров с нынешним составом американских представителей и предпочитает вице-президент Джей Ди Венс. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два региональных источника, осведомленных о ходе контактов между сторонами.

По их данным, Тегеран не хочет вести диалог со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и советником Белого дома Джаредом Кушнером, считая их неприемлемыми для нового этапа переговоров.

Причиной такой позиции называют глубокое недоверие, возникшее после срыва предварительных переговоров накануне эскалации с участием Израиля и США. В Иране, по информации источников, уверены, что именно состав переговорной команды может определить шансы на любой прогресс.

В то же время в Тегеране считают Джей Ди Венса более склонным к компромиссам и потенциальному завершению конфликта, чем ряд других представителей Вашингтона, в том числе государственный секретарь Марко Рубио.

"Создается впечатление, что Вэнс намерен завершить конфликт", — отметил один из собеседников CNN.

Впрочем, даже поддерживающие возможное участие Венса признают, что такой сценарий не гарантирует прорыва, ведь достичь реального прекращения противостояния будет крайне сложно.

В Белом доме, в свою очередь, отмечают: окончательное формирование переговорной группы остается исключительной прерогативой президента. Представитель администрации заявила, что к процессу будут привлечены сразу несколько ключевых фигур – Венс, Рубио, Виткофф и Кушнер.

Таким образом, несмотря на пожелания Ирана, Вашингтон дает понять: Тегерану придется работать с составом, который определит Трамп.

По данным источников, потенциальная встреча между США и Ираном может состояться уже на этой неделе в Исламабаде, однако даже приверженцы диалога оценивают ее перспективы довольно осторожно.

