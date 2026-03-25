Іран принизив Трампа: від чого відмовився, обравши війну
commentss НОВИНИ Всі новини

Іран принизив Трампа: від чого відмовився, обравши війну

Тегеран через посередників сигналізує про недовіру до частини команди США та робить ставку на Джей Ді Венса, але остаточне рішення залишається за Білим домом

25 березня 2026, 11:13
Автор:
Кравцев Сергей

Іран через неофіційні канали дав зрозуміти адміністрації президента США Дональда Трампа, що не зацікавлений у відновленні переговорів із нинішнім складом американських представників і віддає перевагу участі віцепрезидента Джей Ді Венса. Про це повідомляє CNN із посиланням на два регіональні джерела, обізнані з перебігом контактів між сторонами. 

За їхніми даними, Тегеран не хоче вести діалог зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та радником Білого дому Джаредом Кушнером, вважаючи їх неприйнятними для нового етапу переговорів.

Причиною такої позиції називають глибоку недовіру, що виникла після зриву попередніх перемовин напередодні ескалації за участі Ізраїлю та США. В Ірані, за інформацією джерел, переконані, що саме склад переговорної команди може визначити шанси на будь-який прогрес.

Водночас у Тегерані вважають Джей Ді Венса більш схильним до компромісів і потенційного завершення конфлікту, ніж низка інших представників Вашингтона, зокрема державний секретар Марко Рубіо. 

"Складається враження, що Венс має намір завершити конфлікт", — зазначив один зі співрозмовників CNN.

Втім, навіть ті, хто підтримує можливу участь Венса, визнають, що такий сценарій не гарантує прориву, адже досягти реального припинення протистояння буде вкрай складно.

У Білому домі, своєю чергою, наголошують: остаточне формування переговорної групи залишається виключною прерогативою президента. Речниця адміністрації заявила, що до процесу будуть залучені одразу кілька ключових фігур – Венс, Рубіо, Віткофф і Кушнер.

Таким чином, попри побажання Ірану, Вашингтон дає зрозуміти: Тегерану доведеться працювати з тим складом, який визначить Трамп.

За даними джерел, потенційна зустріч між США та Іраном може відбутися вже цього тижня в Ісламабаді, однак навіть прихильники діалогу оцінюють її перспективи доволі обережно.

Джерело: https://www.cnn.com/world/live-news/iran-war-us-israel-trump-03-25-26?post-id=cmn5aockh00083b6rnnyxbn8f
