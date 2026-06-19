Иран жестко набросился на Трампа и пообещал настоящий ад для всех: что происходит

Иран вновь выступил с заявлениями о возможном закрытии Ормузского пролива и фактической паузы в переговорах с Соединенными Штатами по завершению конфликта. В Тегеране отметили, что морской коридор будет оставаться недоступным, пока Вашингтон и Тель-Авив не выполнят выдвинутые требования.

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По данным BILD, соответствующее предупреждение для судоходных компаний в регионе передал Корпус стражей Исламской революции (КСИР), также призвавший воздержаться от приближения к опасной зоне.

В заявлении КСИР подчеркивается, что среди ключевых условий потенциальной договоренности — вывод израильских сил из Ливана, полная отмена морской блокады и вывод американских военных из акватории Персидского залива.

"Поскольку вывод войск Израиля из Ливана, полное снятие морской блокады и вывод американских солдат из Персидского залива и региона являются одними из главных условий соглашения между Ираном и США, Ормузский пролив будет оставаться закрытым, пока два других условия не будут выполнены", — заявили представители структуры.

В то же время в Тегеране уточнили, что отдельные суда могут получить разрешение на проход, но только при предварительной заявке минимум за 48 часов и после тщательной проверки соответствия установленным требованиям.

Ситуацию прокомментировал и президент США Дональд Трамп, который в своей соцсети Truth Social заявил: "Мы пошли на встречу не из-за отчаяния – это Иран был в отчаянии. Им конец! Мы дождемся окончания 60-дневного срока. Они не получат ни копейки, даже десяти центов".

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