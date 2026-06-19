Іран жорстко накинувся на Трампа і пообіцяв справжнє пекло для усіх: що відбувається

Іран знову виступив із заявами щодо можливого закриття Ормузької протоки та фактичної паузи в переговорах зі Сполученими Штатами щодо завершення конфлікту. У Тегерані наголосили, що морський коридор залишатиметься недоступним доти, доки Вашингтон і Тель-Авів не виконають висунуті вимоги.

Фото: з відкритих джерел

За даними BILD, відповідне попередження для судноплавних компаній у регіоні передав Корпус вартових Ісламської революції (КВІР), який також закликав утриматися від наближення до небезпечної зони.

У заяві КВІР підкреслюється, що серед ключових умов потенційної домовленості — виведення ізраїльських сил з Лівану, повне скасування морської блокади та виведення американських військових з акваторії Перської затоки.

"Оскільки виведення військ Ізраїлю з Лівану, повне зняття морської блокади та виведення американських солдатів з Перської затоки та регіону є одними з головних умов угоди між Іраном та США, Ормузька протока залишатиметься закритою, доки дві інші умови не будуть виконані", — заявили представники структури.

Водночас у Тегерані уточнили, що окремі судна можуть отримати дозвіл на прохід, але лише за умови попередньої заявки мінімум за 48 годин і після ретельної перевірки відповідності встановленим вимогам.

Ситуацію прокоментував і президент США Дональд Трамп, який у своїй соцмережі Truth Social заявив: "Ми пішли на зустріч не через відчай – це Іран був у відчаї. Їм кінець! Ми дочекаємося закінчення 60-денного терміну. Вони не отримають ні копійки, навіть десяти центів".

Портал "Коментарі" вже писав, що у Великій Британії суд виніс вирок громадянину України, якого визнали причетним до низки навмисних підпалів майна, пов’язаного з прем’єр-міністром країни Кіром Стармером. За результатами розгляду справи його засуджено до семирічного терміну ув’язнення.