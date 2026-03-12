Иранский кризис как шанс для Киева: в чем Украина стремиться переубедить Трампа

Украина пытается использовать обострение ситуации вокруг Ирана, чтобы укрепить отношения с администрацией президента США Дональда Трампа и продемонстрировать собственные военные разработки. На фоне этого мирные переговоры с Россией для Вашингтона временно отошли на второй план. Как пишет The Hill, конфликт на Ближнем Востоке открывает для Киева новую возможность: предложить США и их союзникам в Персидском заливе свой опыт борьбы с иранскими дронами-камикадзе "Шахед".

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

За время войны Украина накопила уникальные технологические и тактические решения против таких беспилотников и теперь готова делиться ими с партнерами.

Сотрудник Фонда Карнеги Эрик Чиарамелла объясняет, что у президента Украины Владимира Зеленского есть сразу две причины для такой инициативы. Во-первых, Киев стремится показать Вашингтону ценность оборонного партнерства. Во-вторых, Украина надеется продемонстрировать свои передовые технологии и заинтересовать страны региона потенциальным сотрудничеством.

По словам эксперта, речь идет не только о США. Демонстрация эффективности украинских разработок может подтолкнуть государства Ближнего Востока рассматривать Киев как источник современных решений для противодействия беспилотным угрозам.

Однако аналитики сомневаются, что такие шаги существенно повлияют на позицию Дональда Трампа относительно войны России против Украины. Заместитель директора Фонда защиты демократий Джон Харди считает, что украинские возможности действительно могут привлечь внимание американского лидера и показать, что у Киева есть собственные "козыри".

Тем не менее, по его мнению, стратегия Трампа вряд ли изменится. Переговорщики США спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер скорее всего продолжат продвигать мирное соглашение, которое предполагает территориальные уступки со стороны Украины.

Профессор политологии Калифорнийского университета Бранислав Сланчев также отмечает, что позиции сторон уже слишком жестко сформированы. По его словам, на данном этапе крайне сложно заставить любую из сторон отказаться от своих ключевых требований.

