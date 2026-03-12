Іранська криза як шанс для Києва: у чому Україна прагне переконати Трампа

Україна намагається використати загострення ситуації навколо Ірану, щоб зміцнити відносини з адміністрацією президента США Дональда Трампа та продемонструвати власні військові розробки. З огляду на це мирні переговори з Росією для Вашингтона тимчасово відійшли другого план. Як пише The Hill, конфлікт на Близькому Сході відкриває для Києва нову можливість: запропонувати США та їхнім союзникам у Перській затоці свій досвід боротьби з іранськими дронами-камікадзе "Шахед".

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За час війни Україна нагромадила унікальні технологічні та тактичні рішення проти таких безпілотників і тепер готова ділитися ними з партнерами.

Співробітник Фонду Карнегі Ерік Чіарамелла пояснює, що президент України Володимир Зеленський має одразу дві причини для такої ініціативи. По-перше, Київ прагне показати Вашингтону цінність оборонного партнерства. По-друге, Україна сподівається продемонструвати свої передові технології та зацікавити країни регіону потенційною співпрацею.

За словами експерта, йдеться не лише про США. Демонстрація ефективності українських розробок може підштовхнути держави Близького Сходу до розгляду Києва як джерела сучасних рішень для протидії безпілотним загрозам.

Проте аналітики сумніваються, що такі кроки суттєво вплинуть на позицію Дональда Трампа щодо війни Росії проти України. Заступник директора Фонду захисту демократій Джон Харді вважає, що українські можливості справді можуть привернути увагу американського лідера та показати, що Київ має власні "козирі".

Проте, на його думку, стратегія Трамп навряд чи зміниться. Переговорники США спецпредставник Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер швидше за все продовжать просувати мирну угоду, яка передбачає територіальні поступки з боку України.

Професор політології Каліфорнійського університету Браніслав Сланчев також зазначає, що позиції сторін вже надто жорстко сформовані. За його словами, на даному етапі дуже складно змусити будь-яку зі сторін відмовитися від своїх ключових вимог.

