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Израиль анонсировал ответ на ракетную атаку Ирана: есть ли угроза миру

Вечером Иран запустил со своей территории ракеты в сторону Израиля.

1 октября 2024, 21:46
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Лиля Воробьева

Израиль готовится ответить на ракетный обстрел со стороны Ирана и объявляет о готовности к ответным активным действиям. По информации от ЦАХАЛа, страна находится в состоянии повышенной боевой готовности как к обороне, так и наступлению.

Израиль анонсировал ответ на ракетную атаку Ирана: есть ли угроза миру

Атака Ирана на Израиль (фото из открытых источников)

Пресссекретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари отметил, что обстрел будет иметь последствия, а Израиль будет действовать в то время и в том месте, которое выберет сам. Он подчеркнул, что пока дополнительных угроз со стороны Ирана нет, и ракетные обстрелы прекратились.

"Мы находимся в состоянии повышенной готовности к обороне и наступлению, мы будем защищать граждан Израиля. Этот [ракетный] обстрел будет иметь последствия. У нас есть планы, и мы будем действовать в то время и в том месте, которое мы выберем", — заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари.

Гражданским гражданам Израиля уже разрешили покинуть бомбоубежища через час после сообщения о прекращении обстрелов. По словам Хагари, во время обороны израильские системы ПВО успешно перехватили большинство ракет, угрожавших жилым районам. В настоящее время проводится оценка ущерба, но никакой информации о жертвах пока не поступало.

"Во время обороны мы осуществили достаточно много перехватов. Есть определенные последствия в центре и в районах на юге страны. На данном этапе мы все еще производим оценку нападения, но нам ничего не известно о жертвах", — добавил он.

ЦАХАЛ продолжает следить за ситуацией и готовит ответные меры на нападение, подтвердив, что имеет готовые планы действий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля . Вечером 1 октября Иран совершил массированный ракетный обстрел Израиля, запустив более 400 ракет со своей территории. Об этом сообщают Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) и The Jerusalem Post.



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Источник: https://www.timesofisrael.com/liveblog-october-1-2024/
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