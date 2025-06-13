Израиль атаковал Иран: поврежден ключевой ядерный объект

В ночь на 13 июня Израиль нанес "превентивный удар", направленный на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что он распорядился объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране после превентивного удара Израиля по Ирану.

"После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная атака и атака беспилотников против Государства Израиль и его гражданского населения", – говорится в сообщении.

Кац отметил, что подписал "специальный приказ, согласно которому в тылу будет введено особое чрезвычайное положение на всей территории Государства Израиль".

Армия обороны Израиля подтвердила, что начала воздушную кампанию против ядерной программы Ирана. Израильские военно-воздушные силы нанесли удары по десяткам целей по всему Ирану, связанных с ядерной программой и другими военными объектами. Операция получила название "Nation of Lions".

Армия обороны Израиля заявила, что Иран имеет достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней, и она должна действовать против этой "неизбежной угрозы".

В ходе второй серии авиаударов по территории Ирана был поврежден "ключевой ядерный объект". Детали второго раунда авиаудара неизвестны.

В то же время, как пишет The Times of Israel, в иранском Натанзе во время обстрелов несколько раз пострадал "ключевой объект по обогащению урана". Государственное иранское телевидение, показывая кадры сильного дыма, заявило, что объект получил "несколько ударов".

Пока масштабы повреждений неизвестны. СМИ отмечает, что объект является частично наземным и подземным, а также содержит многочисленные залы центрифуг, которые вращают урановый газ для ядерной программы.

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