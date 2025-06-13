Израиль для атаки на Иран использовал тактику Украины: о чем идет речь

Израиль для атаки на Иран использовал тактику украинской операции "Паутина". Об этом пишут израильские СМИ. Отмечается, что ЦАХАЛ создал на территории Ирана секретную базу ударных беспилотников, с которой и были нанесены атаки.

Атака Израиля на Иран. Фото: из открытых источников

По информации Al Jazeera, дроны-камикадзе совершили целенаправленные удары по пусковым установкам ракет класса "земля-земля" на иранской военной базе Асфагабад вблизи Тегерана.

Также агенты Моссада разместили высокоточное оружие рядом с зенитными комплексами. Когда началась атака, ракеты запустили прямо с иранской земли.

Еще одна операция заключалась в том, что Моссад установил специальные устройства на машины для выведения из строя иранской ПВО. Сработали устройства точно и цели были уничтожены.

"Истребители ВВС совершили масштабную атаку на систему ПВО иранского режима на западе Ирана. Десятки радаров и пусковых установок ракет класса "земля-воздух" были уничтожены", — сообщает армия Израиля.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия продолжит свою деятельность по срыву иранской ядерной программы.

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Также издание "Комментарии" сообщало – когда оставались считанные дни до массированного авиаудара Израиль провел так называемую "операцию обмана", чтобы заставить Иран поверить в то, что атаки не будет. Об этом говорится в материале "Reuters".

Ссылаясь на неназванного израильского чиновника, СМИ отмечает, что операция включала в себя "обман" СМИ и политических комментаторов, что позволило в конце концов "удивить" Иран.



