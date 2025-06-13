Израиль за несколько дней до авиаудара мастерски перехитрил Иран: о чем идет речь

Когда оставались считанные дни до массированного авиаудара Израиль провел так называемую "операцию обмана", чтобы заставить Иран поверить в то, что атаки не будет. Об этом говорится в материале "Reuters".

Атака Израиля на Иран. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на неназванного израильского чиновника, СМИ отмечает, что операция включала в себя "обман" СМИ и политических комментаторов, что позволило в конце концов "удивить" Иран.

Чиновник добавил, что план имел лишь "нескольких тайных партнеров". В то же время офис главы израильского правительства распространял объявления и брифинги, направленные на влияние на дискуссию в Иране и Израиле.

Отметим, в ночь на 13 июня Израиль нанес "превентивный удар", направленный на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что он распорядился объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране после превентивного удара Израиля по Ирану.

"После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная атака и атака беспилотников против Государства Израиль и его гражданского населения", – говорится в сообщении.

Кац отметил, что подписал "специальный приказ, согласно которому в тылу будет введено особое чрезвычайное положение на всей территории Государства Израиль". Армия обороны Израиля подтвердила, что начала воздушную кампанию против ядерной программы Ирана. Израильские военно-воздушные силы нанесли удары по десяткам целей по всему Ирану, связанных с ядерной программой и другими военными объектами. Операция получила название "Nation of Lions".

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