Израиль и Ливан договорились о перемирии: реакция Украины

Как передает портал "Комментарии", МИД Украины выступило с реакцией в связи с заключением соглашения о перемирии между Израилем и Ливаном. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало заявление по этому поводу. В документе говорится, что Украина приветствует подписание соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном, заключенное при посредничестве Соединенных Штатов Америки и Франции.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

"Это важный шаг к миру и региональной стабильности, который поможет предотвратить гуманитарную катастрофу в Ливане и будет способствовать общему снижению напряжения на Ближнем Востоке", — говорится в заявлении.

В то же время в МИД Украины убеждены, что полное соблюдение сторонами взятых на себя обязательств будет иметь важное значение для достижения устойчивого мира.

Читайте также на портале "Комментарии" — Израиль поддержал соглашение о прекращении огня с "Хезболлой" в Ливане. Тем временем в штабе новоизбранного президента США заявили, что это произошло вследствие победы Дональда Трампа на выборах. Об этом сообщает "The Times of Israel".

Издание уточняет, что соответствующее заявление сделал Майкл Уолц, которого Дональд Трамп по возвращении в Белый дом хочет назначить на пост советника по национальной безопасности. По его словам, именно победа Трампа помогла сторонам объединиться для достижения прекращения огня в Ливане.

"Все садятся за стол переговоров из-за президента Трампа. Его громкая победа послала четкий сигнал остальному миру, что хаос не будет потерпим. Я рад видеть конкретные шаги по деэскалации на Ближнем Востоке", — написал Уолц в соцсети Х.

Стоит напомнить, что Кабинет безопасности Израиля поддержал соглашение о прекращении огня с "Хезболлой". Боевые действия должны будут завершится уже завтра. Согласно документу, Израиль должен будет вывести войска с территории Ливана в течение 60 дней.



