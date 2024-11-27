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У Трампа говорят, что тот уже добился прекращения одной войны: детали

Майк Уолтц намекнул, что прекращения огня в Ливане без победы Трампа на выборах могло и не быть

сегодня, 07:36
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Кравцев Сергей

Израиль поддержал соглашение о прекращении огня с "Хезболлой" в Ливане. Тем временем в штабе новоизбранного президента США заявили, что это произошло вследствие победы Дональда Трампа на выборах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Times of Israel".

У Трампа говорят, что тот уже добился прекращения одной войны: детали

Майк Уолтц. Фото: из открытых источников

Издание уточняет, что соответствующее заявление сделал Майкл Уолц, которого Дональд Трамп по возвращении в Белый дом хочет назначить на пост советника по национальной безопасности. По его словам, именно победа Трампа помогла сторонам объединиться для достижения прекращения огня в Ливане.

"Все садятся за стол переговоров из-за президента Трампа. Его громкая победа послала четкий сигнал остальному миру, что хаос не будет потерпим. Я рад видеть конкретные шаги по деэскалации на Ближнем Востоке", — написал Уолц в соцсети Х.

Также политик прояснил, что иранский режим является коренной причиной хаоса и террора, которые развязаны по всему региону. Речь опять-таки идет о Ближнем Востоке.

"Мы не потерпим статус-кво их поддержки терроризма", — добавил Уолц.

Стоит напомнить, что Кабинет безопасности Израиля поддержал соглашение о прекращении огня с "Хезболлой". Боевые действия должны будут завершится уже завтра. Согласно документу, Израиль должен будет вывести войска с территории Ливана в течение 60 дней.

При этом, пока еще действующий президент США Джо Байден подтвердил заявление израильского премьера Биньямина Нетаньяху и заявил, что, если "Хезболла" нарушит договоренность, то у Израиля сохраняется право на самооборону в соответствии с международными правом.

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