Израиль намерен вакцинировать сотни тысяч граждан

Власти Израиля серьезно озаботились прививками для своих граждан. По мнению отдельных представителей правительства, планы состоят в том, чтобы выйти на показатель в 150 тысяч дневных вакцинаций. С такой информацией выступило национальное издание Times of Israel.

Побережье Израиля

Так, по информации журналистов, руководитель министерства здравоохранения Израиля Чези Леви заявил, что государство заинтересовано в непрерывном процессе вакцинации населения 24 часа в сутки, но отметил, что это зависит от желания граждан и наличия вакцин. То есть, как и в большинстве стран, вакцинация от коронавируса будет добровольной.

"Но все зависит от двух вещей — во-первых, от того, смогут ли Pfizer и Moderna увеличить поставки вакцин в Израиль. И второе, конечно, желание населения идти делать прививку", — сказал Леви.

В правительстве надеются получить четыре миллиона доз препарата от производителя Pfizer — это поставки ожидают ужи в этом году. Еще шесть миллионов доз для израильтян закупили у производителя Moderna, однако по прогнозам, эта вакцина поступит в Израиль не ранее середины весны.

Что же касается общих прогнозов, то эксперты считают, что большинство израильтян получат волшебный укол до конца марта.

Тем временем украинские власти ведут переговоры с правительством Китая о закупке вакцины от коронавируса. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По информации главы дипломатического ведомства, более полные данные находятся в министерстве здравоохранения. Сотрудники МИДа оказывают содействие в контактах с компанией-производителем. Дмитрий Кулеба также назвал три варианта получения вакцины для Украины. Чиновник считает, что первый вариант — это программа COVAX.

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