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Израиль нанес авиаудары по сектору Газа

Представитель "ХАМАС", подтвердив израильские атаки

сегодня, 04:50
Автор:

Ольга Чародий

Израиль нанес авиаудары по сектору Газа — впервые после перемирия — в ответ на зажигательные шары, запущенные с палестинской территории. Об этом сообщает The Guardian.

Израиль нанес авиаудары по сектору Газа

Сектор Газа (фото из открытых источников)

Израильские военные заявили, что их самолеты атаковали вооруженные комплексы "ХАМАС" в городе Газа и южном городе Хан-Юнис. По словам военных, удары были вызваны запуском воздушных шаров, которые, по сообщениям израильской пожарной команды, привели к 20 пожарам на открытых полях в населенных пунктах вблизи границы с сектором Газа.

Представитель "ХАМАС", подтвердив израильские атаки, сказал, что палестинцы будут продолжать оказывать "храброе сопротивление и защищать свои права и священные места" в Иерусалиме.

Как сообщали ранее отечественное МИД эвакуировало из Сектора Газа 109 граждан Украины, четверых граждан Болгарии и 13 жителей Молдовы. Также министр сообщил, что из-за нестабильной ситуации в регионе операция переносилась дважды, но благодаря "бешеным" усилиям украинской и египетской стороны удалось создать безопасный коридор для вывоза гражданских лиц. Кулеба подчеркнул, что Украина стала одной из первых стран, которой удалось эвакуировать свое население из Сектора Газа.

Напомним, что украинское министерство иностранных дел начало разрабатывать план эвакуации наших соотечественников из Сектора Газа еще несколько недель назад. Тогда в МИД насчитали более 120 желающих. Добавим, что обострение палестино-израильского конфликта продолжается. Кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Александр Мишин отмечает, что террористы из Сектора Газа выпустили более тысячи ракет по израильским городам.


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Источник: https://www.theguardian.com/world/2021/jun/15/israel-ultranationalists-jerusalem-march-palestinians
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