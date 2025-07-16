Израиль нанес удар по Генштабу Сирии: как объяснили свое решение

16 июля в центре сирийской столицы Дамаск раздался мощный взрыв. Как позже подтвердила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), мишенью стал Генеральный штаб вооруженных сил Сирии.

Израиль нанес удар по Генштабу Сирии в Дамаске. Фото: Omar Sanadiki/AP

Первые сообщения о взрыве в Дамаске появились в местных СМИ и подтверждены корреспондентом AFP. Уже через несколько часов израильская армия официально заявила об ответственности за атаку. ЦАХАЛ указал, что целью стали входные ворота здания Генштаба сирийских вооруженных сил.

"Армия обороны Израиля недавно обстреляла входные ворота Генерального штаба сирийского режима в Дамаске", — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Также израильские военные подтвердили, что усилили военное присутствие вдоль границы с Сирией в ответ на активность сирийских сил в приграничном регионе. В израильской армии отметили, что следят за "развитием событий и деятельностью, направленной против гражданского населения друзов на юге Сирии". По словам ЦАХАЛа, Израиль готов прибегнуть и к другим сценариям.

Таким образом, Израиль заявляет, что сирийские правительственные силы оказывают давление на друзское население, и в ответ на это ЦАХАЛ проводит операции в регионе.

Министр обороны Израиля Исраель Кац ранее заявил, что Израиль не прекратит военные действия, пока сирийские правительственные силы не покинут Сувейду — территорию, которую Израиль в одностороннем порядке объявил демилитаризованной зоной. Сирийские власти не признают эту зону и обвиняют Израиль в нарушении собственного суверенитета.

Друзы – арабское сообщество, проживающее преимущественно в Сирии, Ливане и Израиле. На юге Сирии друзы составляют большинство в провинции Сувейд.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новые власти Сирии установили новый дресс-код для женщин на пляжах.

Также "Комментарии" писали, что президент Ирана получил ранения при атаке Израиля.