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Израиль нанес удар по Ирану: детали

Утром в пятницу по местному времени Израиль нанес ответный удар по Ирану

19 апреля 2024, 07:17 comments1788
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Кравцев Сергей
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Армия обороны Израиля нанесла воздушный удар по территории Ирана. Иранские военные сообщили о ликвидации ряда дронов вблизи города Исхафан, ракет зафиксировано не было. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "ABC News".

Израиль нанес удар по Ирану: детали

Израиль. Фото: из открытых источников

Издание со ссылкой на американского чиновника отметило, что израильские ракеты поразили объект в Иране.

Иранское информационное агентство Fars сообщает, что возле аэропорта в центральном городе Исфахан прогремели взрывы, но их причина неизвестна.

"Причина этих звуков пока неизвестна, и расследование продолжается, пока не будут установлены точные подробности инцидента", — сообщает агентство.

Позже Fars добавило, что "три взрыва" прогремели возле военной авиабазы Шекари вблизи Исфахана.

Впоследствии военные Ирана заявили о сбитии нескольких беспилотников и подчеркнули, что "на данный момент не было ракетной атаки" по стране.

"Несколько беспилотников были успешно сбиты противовоздушной обороной страны, пока нет сообщений о ракетной атаке", — заявил представитель космического агентства Ирана Хоссейн Далириан.

Иранское телевидение сообщило, что силы ПВО сбили три беспилотника в небе над Исфаханом.

В провинции расположены несколько иранских ядерных объектов, в том числе центр иранской программы по обогащению урана Натанз.

Иранские СМИ сообщили, что в результате атаки ядерные объекты не пострадали.

"Ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности", — сообщает агентство Tasnim со ссылкой на "надежные источники".

Израиль заявил США, что не нацеливает ракеты на иранские ядерные объекты, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Телеканал Fox News сообщает, что "хорошо осведомленный военный источник" описывает удар как "ограниченный".

The New York Times цитирует трех иранских официальных лиц, которые подтвердили, что был нанесен удар по военной авиабазе вблизи Исфахана, не сообщая, какая страна осуществила атаку.

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Источник: https://twitter.com/ABC/status/1781138241682317417
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