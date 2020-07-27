Израиль объявил о чрезвычайном положении

Армия обороны Израиля объявила чрезвычайное положение на северной границе с Ливаном, где произошел крупный ракетный обстрел. Об этом сообщает агентство Israelinfo.

По информации ЦАХАЛА, в 15:31 пресс-служба ЦАХАЛ уведомила об "инциденте в сфере безопасности" в районе горы Дов на границе с Ливаном. Отмечалось, что со стороны Ливана боевики "Хезбаллы" в сторону израильских военных выпустили противотанковую ракету. При этом были замечены не менее двух групп боевиков: одна осуществила обстрел, вторая прикрывала ее отход.

Целью обстрела, по разным данным, был танк или бронированный автомобиль. Армия обороны Израиля открыла ответный огонь из артиллерийских орудий. Некоторые СМИ пишут, что боевики "Хезбаллы" использовали противотанковый комплекс "Корнет".

Местным жителям приграничной зоны запрещено покидать дома.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Иране произошел взрыв на электростанции. Как выяснили спасатели, причиной взрыва стал износ трансформатора на электростанции в Исламабаде. После происшествия в регионе, который обеспечивает электроэнергией эта электростанция, два часа не было света.









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