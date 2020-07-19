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Главная Новости Мир Ближний Восток В Иране прогремел взрыв на электростанции
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В Иране прогремел взрыв на электростанции

Из-за взрыва на электростанции в Иране 2 часа не было электроэнергии

сегодня, 14:17
Автор:

Татьяна Веремеева
В Иране прогремел взрыв на электростанции

В центральной иранской провинции Исфахан сегодня, 19 июля, произошел взрыв на электростанции. Обошлось без жертв. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное информационное агентство IRNA.

По данным иранских СМИ, причиной взрыва стал износ трансформатора на электростанции в Исламабаде. После происшествия в регионе, который обеспечивает электроэнергией эта электростанция, два часа не было света.

Отметим, что с конца июня нынешнего года произошло несколько взрывов и пожаров вокруг иранских военных, ядерных и промышленных объектов.

Ранее "Комментарии" писали, что на иранском ядерном объекте Натанз 2 июля вспыхнул пожар. По словам местных чиновников, работу завода по обогащению топлива не остановили. В то же время, бывший чиновник предположил, что инцидент мог быть попыткой саботировать работу, нарушающую международную ядерную сделку.

Еще раньше в иранской столице Тегеране из-за мощного взрыва в медицинской клинике погибло как минимум 19 человек. Взрыв прогремел в клинике "Сен-Атар", где проводятся легкие операции и медицинские обследования вчера, 30 июня. На данный момент известно о 19 погибших. Но есть опасения, что это не окончательное число жертв. В момент взрыва в клинике пребывало около 25 сотрудников. Многие из них находились на верхних этажах, где расположены операционные, и некоторых огонь застал непосредственно во время операций.


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