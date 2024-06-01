Израиль опроверг заявление Байдена: война будет продолжаться

Израиль фактически опроверг объявленную президентом США информацию о том, что он готов к прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение всех заложников. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление распространил Офис премьер-министра Израиля.

Война Израиля против ХАМАС. Фото: из открытых источников

"Израиль не менял условия прекращения войны: уничтожение военных и управленческих возможностей ХАМАС, освобождение всех заложников и обеспечение того, чтобы Газа больше не представляла угрозы Израилю", — говорится в заявлении.

В офисе Нетаньяху подчеркнули, что Израиль будет настаивать на выполнении этих условий еще до введения постоянного прекращения огня.

"Мысль о том, что Израиль согласится на постоянное прекращение огня до выполнения этих условий, не может быть выполнено", — говорится в заявлении.

Как ранее писал ряд СМИ, накануне президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором сообщил, что именно Израиль выступил с предложением о прекращении огня в секторе Газа, выводе из него израильских войск и освобождении всех заложников.

По словам Джо Байдена, на первом этапе, который продлится шесть недель, будут прекращены боевые действия, Израиль выведет войска из Газы и отпустит часть заключенных ХАМАСовцев. Взамен ХАМАС освободит часть гражданских заложников — пожилых, раненых и женщин.

На втором этапе должно начаться окончательное прекращение боевых действий и пройдут дальнейшие переговоры, которые проложат путь третьему этапу — освобождению остальных заложников и масштабному восстановлению Газы.

Джо Байден утверждал, что это предложение через Катар уже передано ХАМАСу.

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