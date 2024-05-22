"Будут тяжелые последствия": Израиль отреагировал на решение Норвегии признать Палестинское государство

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Slava Kot
Норвегия и Ирландия объявили, что признают Палестинское государство и вскоре официальное решение вступит в силу. На ситуацию отреагировали в Израиле, где подвергли критике позицию обеих стран.
Глава МИД Израиля Исраэль Кац. Фото из открытых источников
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац резко отреагировал на решение Норвегии и Ирландии признать Палестину.
По словам Каца, "ирландско-норвежская глупость" не остановит Израиль от его целей: ликвидировать ХАМАС и вернуть заложников домой.
Министр иностранных дел Израиля также прокомментировал сообщение, что кроме Норвегии и Ирландии Палестину собирается признать Испания.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль резко отреагировал на решение прокурора МУС подать запрос на выдачу ордера на арест для лидеров ХАМАС и израильского руководства.
Также "Комментарии" писали о том, что Норвегия стала одной из первых стран, заявивших, что выполнит решение МУС по аресту премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и других лиц на имя которых выдан ордер от Международного уголовного суда.
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