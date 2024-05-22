"Будут тяжелые последствия": Израиль отреагировал на решение Норвегии признать Палестинское государство

Норвегия и Ирландия объявили, что признают Палестинское государство и вскоре официальное решение вступит в силу. На ситуацию отреагировали в Израиле, где подвергли критике позицию обеих стран.



Глава МИД Израиля Исраэль Кац. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац резко отреагировал на решение Норвегии и Ирландии признать Палестину.

"Я поручил немедленно отозвать посла Израиля в Ирландии и Норвегии для консультаций в свете решений этих стран признать Палестинское государство. Я посылаю четкое и недвусмысленное сообщение Ирландии и Норвегии: Израиль не будет молчать перед лицом подрывающих его суверенитет и ставящих под угрозу его безопасность", — пишет Кац в социальной сети X.

По словам Каца, "ирландско-норвежская глупость" не остановит Израиль от его целей: ликвидировать ХАМАС и вернуть заложников домой.

Министр иностранных дел Израиля также прокомментировал сообщение, что кроме Норвегии и Ирландии Палестину собирается признать Испания.

"Израиль не будет молчать – будут дальнейшие тяжкие последствия. Если Испания выполнит свое намерение признать палестинское государство, против него будет сделан аналогичный шаг", — добавил Кац.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль резко отреагировал на решение прокурора МУС подать запрос на выдачу ордера на арест для лидеров ХАМАС и израильского руководства.

Также "Комментарии" писали о том, что Норвегия стала одной из первых стран, заявивших, что выполнит решение МУС по аресту премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и других лиц на имя которых выдан ордер от Международного уголовного суда.