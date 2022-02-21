Израиль отказывается от Covid-паспортов и открывает границы: почему в стране больше не боятся коронавируса

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Людмила Слободенюк
Израиль с 1 марта начнет пускать в страну туристов, независимо от того, вакцинировались они от коронавируса или нет. Для въезда в страну достаточно будет сдать ПЦР-тест, сообщает издание The Times of Israel, передает портал "Комментарии".
Израиль с 1 марта разрешит въезд невакцинированным туристам. Фото из открытых источников
В Израиле просмотрели свое решение о допуске в страну только вакцинированных туристов. Уже с 1 марта для того, чтобы посетить страну, будет достаточно сдать ПЦР-тест – один перед вылетом и один по прилету в Израиль. Для израильтян достаточно будет только одного теста по прибытии.
Однако во власти Израиля не отрицают той вероятности, что ограничения могут вернуть назад, если будет фиксироваться рост больных короновирусной инфекцией.
Напомним, за времена пандемии количество туристов в Израиле уменьшилось более чем в 7 раз.
Ранее "Комментарии" уже писали о том, что в Украине планируется ослабление карантинных ограничений. Денис Шмигаль отметил, что ряд стран Европы уже ослабляют карантинные ограничения для путешественников. По прогнозам, в марте эпидемическая ситуация в Украине станет стабилизироваться. Премьер-министр Украины поручил Министерству здравоохранения провести анализ карантинных правил по рекомендации стран Евросоюза и при необходимости изменить требования, которые будут действовать после 31 марта в "зеленых" и "оранжевых" зонах эпиднебезопасности с учетом весенне-летнего периода.
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