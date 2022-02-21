Израиль отказывается от Covid-паспортов и открывает границы: почему в стране больше не боятся коронавируса

Израиль с 1 марта начнет пускать в страну туристов, независимо от того, вакцинировались они от коронавируса или нет. Для въезда в страну достаточно будет сдать ПЦР-тест, сообщает издание The Times of Israel, передает портал "Комментарии".

Израиль с 1 марта разрешит въезд невакцинированным туристам. Фото из открытых источников

В Израиле просмотрели свое решение о допуске в страну только вакцинированных туристов. Уже с 1 марта для того, чтобы посетить страну, будет достаточно сдать ПЦР-тест – один перед вылетом и один по прилету в Израиль. Для израильтян достаточно будет только одного теста по прибытии.

"Мы наблюдаем постоянное снижение данных о заболеваемости; поэтому пора постепенно открывать то, что мы первыми в мире закрыли", – сказал премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт.

Однако во власти Израиля не отрицают той вероятности, что ограничения могут вернуть назад, если будет фиксироваться рост больных короновирусной инфекцией.

Напомним, за времена пандемии количество туристов в Израиле уменьшилось более чем в 7 раз.

Ранее "Комментарии" уже писали о том, что в Украине планируется ослабление карантинных ограничений. Денис Шмигаль отметил, что ряд стран Европы уже ослабляют карантинные ограничения для путешественников. По прогнозам, в марте эпидемическая ситуация в Украине станет стабилизироваться. Премьер-министр Украины поручил Министерству здравоохранения провести анализ карантинных правил по рекомендации стран Евросоюза и при необходимости изменить требования, которые будут действовать после 31 марта в "зеленых" и "оранжевых" зонах эпиднебезопасности с учетом весенне-летнего периода.

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