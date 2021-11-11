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Израиль проведет общенациональные учения из-за COVID-19

Страна уже выходит из четвертой волны эпидемии

сегодня, 16:09
Автор:

Козлова Альбіна
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В Израиле 11 ноября проходят общенациональные учения из-за COVID-19. Об этом пишет The Times of Israel.

Израиль проведет общенациональные учения из-за COVID-19

В Израиле говорят, что победили очередную волну заболеваемости, фото из открытых источников

Обучение проводится для подготовки к возможным будущим штаммам коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Нафтали Беннет. Такие учения единственные и первые в мире.

В стране уже победили четвертую волну и находятся на грани выхода из угрожающей эпидемической ситуации, вызванной штаммом Delta. Однако в стране решили не расслабляться и начать новую подготовку к предстоящим волнам заболевания.

Обучение – это симуляция ситуации с волнами эпидемии. Координируют симуляцию разные высокопоставленные чиновники и органы. Во время учений существует легенда, что в страну пришел новый штамм, получивший название "Омега".

Для борьбы с ним чиновники должны рассмотреть широкий спектр сценариев и работать над координацией и принятием решений по ограничению передвижения, работы учебных заведений, авиаперелетов и т.д. То есть моделируется новая ситуация с новым выдуманным штаммом, который может возникнуть и повлечь за собой волны заболеваемости в государстве. Правительство готовится к эпидемии заранее и разрабатывает альтернативные сценарии развития событий.

По данным, обнародованным 10 ноября Министерством здравоохранения Израиля, количество новых случаев COVID-19 в стране упало до 6450 после того, как они превышали 10 000 в течение трех месяцев. В сутки было подтверждено 475 случаев, а ранее регистрировалось по 5-6 тысяч.

Как сообщал портал "Комментарии", в Израиле вакцинированная девушка скончалась от CОVID-19. 17-летняя получила ранее две дозы вакцины, однако из-за осложнений ее ввели в состояние медикаментозной комы.


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Источник: https://www.timesofisrael.com/israel-to-hold-national-drill-to-prepare-for-future-covid-variants/
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