"Израиль сделал очень неправильный шаг": Эрдоган разрывает контакты с Нетаньяху

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что прекращает дипломатические отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за военных действий израильской армии в Секторе Газа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN Türk.



Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

После саммита Организации тюркских государств, проходившего в Казахстане, президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал военные действия на Ближнем Востоке, где Израиль активно проводит военную операцию в Секторе Газа.

"Нетаньяху больше не тот, с кем мы можем говорить. Мы его списали со счетов", — рассказал Эрдоган.

По словам турецкого президента, ответственность за агрессивные действия армии Израиля в Секторе Газы несет премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Эрдоган заявил, что Нетаньяху следует остановиться в продолжении атаки на Сектор Газы.

"Израиль сделал очень неправильный шаг. Нетаньяху нужно отступить и прекратить это", — отметил Эрдоган.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась резкая реакция Израиля на заявления представителя России в ООН Василия Небензи, обвинившего страну в нарушении международного права. Василий Небензя, выступая в ООН, заявил, что Израиль не имеет права на самооборону и назвал эту страну оккупантом. Однако представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан ответил, что Россия не имеет права указывать, как себя вести Израилю, поскольку сама нарушает международные права и ведет войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о карте боевых действий на территории сектора Газа, где армии Израиля проводит военную операцию. На ней видно, что Израиль двигается одновременно по трем направлениям.