Израиль тихо продает оружие Украине через Польшу

Израиль позволяет использовать свое оружие в Украине через польское посредничество. Об этом сообщила израильская информационная служба Zman Yisrael. О какой системе оружия идет речь журналисты не сообщают — известно лишь, что это оружие против беспилотников.

Украина стала получать оружие из Израиля. Фото из открытых источников

Согласно информации на сайтах, израильский производитель официально продает систему Министерству национальной обороны Польши, которое в свою очередь передает системы Украине. Израиль это знает, но не пытается этому противостоять, хотя у страны есть такая возможность. В торговле оружием действует принцип последнего пользователя оружия, то есть при передаче оружия другой стране она обязана информировать правительство страны производителя о том, куда в конце концов попадет оружие.

Хотя Израиль официально отказывается экспортировать оружие в Украину. Но их правительство готово закрыть глаза на посредничество Польши. Таким образом, Израиль может официально сообщить Путину, что он до сих пор хранит эмбарго на продажу оружия в Украину.

Интересно, что, возможно, именно продажа этих систем, которая началась летом, может быть причиной запрета еврейского агентства "Сохнут" в РФ. Эта организация помогала возвращать евреев в Израиль. До сих пор причины запрета деятельности агентства были непонятны – российское правительство их не разглашало.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о странном заявлении России в ООН относительно поставки оружия в Украину. Представитель в ООН от РФ Небензя заявил, что оружие поставленное в Украину создаст угрозу безопасности всему миру.

Также "Комментарии" писали о том, что Российская Федерация покупает оружие в Северной Корее.





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