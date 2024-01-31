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Израиль требует отставки генерального секретаря ООН: какая причина

После обнаружения сотрудничества некоторых рабочих ООН с боевиками, ХАМАС Израиль обратился с просьбой об отставке генсека ООН Антониу Гутерреша.

31 января 2024, 13:13
Автор:
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Slava Kot
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Глава МИД Израиля Исраэль Кац призвал уйти в отставку генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Причиной тому стала причастность некоторых сотрудников ООН к нападению боевиков ХАМАС на Израиль. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Израиль требует отставки генерального секретаря ООН: какая причина

Генсек ООН Антониу Гутерреш. Фото из открытых источников

На прошлой неделе Международный суд ООН пожаловался на Израиль и его бомбардировку Сектору Газа, однако не призвал к прекращению огня. Министр иностранных дел Израиля в ответ обвинил ООН и непосредственно генсека Антониу Гутерреша в том, что 12 сотрудников Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) могли быть причастны к атаке палестинских боевиков ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

"Конечно, он несет ответственность как генеральный секретарь ООН. Гутерреш должен уйти в отставку или ООН заменить его", — заявил Исраэль Кац.

После появления информации о возможном сотрудничестве работников ООН с ХАМАС некоторые страны, в частности, Италия, Канада, Великобритания и Австралия прекратили финансирование UNRWA.

Генсек ООН отреагировал на это и заявил, что будут проведены расследование этих случаев.

"Любой сотрудник ООН, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности, в том числе путем уголовного преследования", — заявил Гутерреш.

Однако генеральный секретарь призвал не прекращать финансирование программы ООН по палестинским беженцам, отметив, что она важна для 2 млн палестинцев.

Напомним, что после начала военного конфликта на Ближнем Востоке, отношения между Израилем и ООН стали более напряженными. В частности, генсек ООН заявил, что атака ХАМАС не состоялась на пустом месте, отметив, что Израиль держал палестинские территории "56 лет в удушающей оккупации".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Израиле призвали изменить отношение к России.



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Источник: https://www.politico.eu/article/antonio-guterres-must-go-israel-want-un-chief-out/
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Обсуждения

Ігор

31 января 2024, 13:52

Як фашисти навчились переслідувати тих, хто засуджує їх терористичні і геноцидні злочини проти людства.


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