Израиль требует отставки генерального секретаря ООН: какая причина

Глава МИД Израиля Исраэль Кац призвал уйти в отставку генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Причиной тому стала причастность некоторых сотрудников ООН к нападению боевиков ХАМАС на Израиль. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Генсек ООН Антониу Гутерреш. Фото из открытых источников

На прошлой неделе Международный суд ООН пожаловался на Израиль и его бомбардировку Сектору Газа, однако не призвал к прекращению огня. Министр иностранных дел Израиля в ответ обвинил ООН и непосредственно генсека Антониу Гутерреша в том, что 12 сотрудников Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) могли быть причастны к атаке палестинских боевиков ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

"Конечно, он несет ответственность как генеральный секретарь ООН. Гутерреш должен уйти в отставку или ООН заменить его", — заявил Исраэль Кац.

После появления информации о возможном сотрудничестве работников ООН с ХАМАС некоторые страны, в частности, Италия, Канада, Великобритания и Австралия прекратили финансирование UNRWA.

Генсек ООН отреагировал на это и заявил, что будут проведены расследование этих случаев.

"Любой сотрудник ООН, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности, в том числе путем уголовного преследования", — заявил Гутерреш.

Однако генеральный секретарь призвал не прекращать финансирование программы ООН по палестинским беженцам, отметив, что она важна для 2 млн палестинцев.

Напомним, что после начала военного конфликта на Ближнем Востоке, отношения между Израилем и ООН стали более напряженными. В частности, генсек ООН заявил, что атака ХАМАС не состоялась на пустом месте, отметив, что Израиль держал палестинские территории "56 лет в удушающей оккупации".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Израиле призвали изменить отношение к России.