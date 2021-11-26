Израиль запретил сообщение с некоторыми странами

Из-за нового штамма коронавирусной инфекции и быстрого его распространения премьер-министр Израиля Нафтали Беннет объявил о запрете на поездки в ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини (Свазиленд). Также жителям этих стран запретят въезд в Израиль, а израильским туристам, вернувшимся из этих государств, нужно будет на неделю уходить на изоляцию даже в том случае, если они полностью вакцинированы. Об этом сообщает "Интерфакс".

Коронавирус в Израиле - фото: Reuters

Нафтали Беннет выразил обеспокоенность тем, что новый штамм коронавируса B.1.1.529 из южноафриканского региона является крайне заразным и опасным для всего мира, также представляет крайне серьезный вызов для Израиля. И сегодня медики контактирует с ЮАР по поводу этой угрозы, ища пути ее преодоления. Также он добавил, что пока достоверно неизвестно, но в ближайшие дни Израиль должен получить данные о том, преодолевает ли штамм иммунную защиту, насколько он летален и как влияет на детей.

"(Израиль — ИФ) находится на грани чрезвычайной ситуации, и я прошу всех быть полностью готовым и работать неустанно", — приводит издание "Джерузалем пост" слова премьера.

Еще несколько недель назад Израиль проводил учения "Omega", в ходе которых проверялась готовность органов власти отразить новую массовую вспышку COVID-19. Однако, по словам премьера, тогда подобный сценарий представлялся "несколько далеким". А сейчас в Израиле уже зафиксирован один случай штамма B.1.1.529, и еще двое путешественников подозреваются в заражении этим штаммом, их анализы находятся в процессе обработки. "Джерузалем пост" подчеркивает, что все трое были вакцинированы, и власти в данный момент перепроверяют этот факт.

Новый штамм B.1.1.529 уже сейчас насчитывает 32 мутации, что вызывает большую тревогу у вирусологов всего мира. Напомним, что его обнаружили в Южной Африке, Ботсване, Израиле и у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки.

Ранее издание "Комментарии" писало, что в ЮАР обнаружен новый штамм COVID, который еще более опасен, чем предыдущие.









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