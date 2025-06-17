Израиль заявил о ликвидации уже второго командующего Центральным штабом Ирана: детали

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации нового командующего Центральным штабом вооруженных сил Ирана Али Шадмани, назначенного на должность после убийства его предшественника Голамали Рашида в начале операции "Восходящий лев". Шадмани был убит израильским авиаударом вечером 16 июня.

Командующий Центральным штабом вооруженных сил Ирана Али Шадмани. Фото: из открытых источников

"После получения точных разведывательных данных военно-воздушные силы нанесли удар по укомплектованному командному центру в самом сердце Тегерана и ликвидировали Али Шадмани, высшего военного командира и ближайшую фигуру к Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи", – заявили в ЦАХАЛ.

Али Шадмани возглавлял Центральный штаб Хатам-аль-Анбия, также известный как военное командование Ирана по чрезвычайным ситуациям.

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