Главная Новости Мир Ближний Восток Израильские медиа узнали о графике завершения боевых действий с Ираном
commentss НОВОСТИ Все новости

Израильские медиа узнали о графике завершения боевых действий с Ираном

Визит Трампа и Премия Израиля: СМИ раскрыли амбициозный план Вашингтона по прекращению конфликта

23 марта 2026, 21:54
Недилько Ксения

Администрация США планирует завершить военное противостояние с Ираном до 9 апреля. Об этом сообщает израильское издание Ynet, ссылаясь на данные от высокопоставленного чиновника Израиля, пожелавшего остаться анонимным.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Такой временной лимит выбран не случайно. Согласно инсайдерской информации, завершение боевых действий к указанному сроку позволит президенту США Дональду Трампу посетить Израиль во время празднования Дня независимости. Более того, ожидается, что во время этого визита американский лидер получит почетную награду — Премию Израиля.

"Прекращение войны до этой даты позволит президенту США Дональду Трампу посетить Израиль в День независимости, чтобы получить Премию Израиля", — отмечает издание со ссылкой на слова чиновника.

Следует напомнить, что в этом году Израиль будет отмечать главный государственный праздник 21-22 апреля. Таким образом Вашингтон пытается синхронизировать дипломатические и военные шаги, чтобы визит президента стал символом завершения большого конфликта в регионе. Официальных комментариев от Белого дома по этому графику пока не поступало.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что отношения между Израилем и Турцией достигли критической точки кипения. В ходе конференции американо-еврейских организаций в Иерусалиме бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступил с резонансным заявлением, назвав Турцию главным вызовом после Ирана.

По словам политика, Анкара проводит опасную стратегию изоляции еврейского государства.                                                                              



