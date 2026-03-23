Израильские медиа узнали о графике завершения боевых действий с Ираном

Администрация США планирует завершить военное противостояние с Ираном до 9 апреля. Об этом сообщает израильское издание Ynet, ссылаясь на данные от высокопоставленного чиновника Израиля, пожелавшего остаться анонимным.

Такой временной лимит выбран не случайно. Согласно инсайдерской информации, завершение боевых действий к указанному сроку позволит президенту США Дональду Трампу посетить Израиль во время празднования Дня независимости. Более того, ожидается, что во время этого визита американский лидер получит почетную награду — Премию Израиля.

"Прекращение войны до этой даты позволит президенту США Дональду Трампу посетить Израиль в День независимости, чтобы получить Премию Израиля", — отмечает издание со ссылкой на слова чиновника.

Следует напомнить, что в этом году Израиль будет отмечать главный государственный праздник 21-22 апреля. Таким образом Вашингтон пытается синхронизировать дипломатические и военные шаги, чтобы визит президента стал символом завершения большого конфликта в регионе. Официальных комментариев от Белого дома по этому графику пока не поступало.

