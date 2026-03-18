Туреччина «Туреччина — це новий Іран»: в Ізраїлі назвали Анкару наступною стратегічною загрозою
«Туреччина — це новий Іран»: в Ізраїлі назвали Анкару наступною стратегічною загрозою

«Ми не можемо закривати на це очі»: Нафталі Беннет застеріг світ від агресивної політики Ердогана

18 березня 2026, 12:18
Недилько Ксения

Відносини між Ізраїлем та Туреччиною досягли критичної точки кипіння. Під час конференції американо-єврейських організацій в Єрусалимі колишній прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет виступив із резонансною заявою, назвавши Туреччину головним викликом після Ірану.

Нетаньяху та Ердоган. Фото з відкритих джерел

За словами політика, Анкара проводить небезпечну стратегію ізоляції єврейської держави. "Турция — это новый Иран. Эрдоган — изощренный, опасный политик, стремящийся окружить Израиль. Мы больше не можем закрывать на это глаза", — наголосив Беннет.

Реакція Туреччини була миттєвою та містила прямі застереження про можливе військове зіткнення. Очільник Міністерства оборони Туреччини Яшар Гюлер підтвердив, що країна серйозно розглядає сценарій нападу з боку Ізраїлю. Він закликав збройні сили та націю "завжди бути готовими до війни".

Конфлікт супроводжується і особистими випадами лідерів. Президент Реджеп Тайїп Ердоган посилив свою риторику, назвавши Беньяміна Нетаньягу "головним бедствием" для самого Ізраїлю. Ці заяви свідчать про те, що дипломатичний діалог між країнами практично припинився, поступившись місцем відкритій підготовці до можливої ескалації в регіоні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на тлі енергетичної кризи та посилення санкцій президент Куби Мігель Діас-Канель виступив із різкою заявою на адресу Сполучених Штатів. Очільник острівної держави переконаний, що Вашингтон щоденно тисне на Гавану, маючи на меті встановлення контролю над територією та надрами країни.                                                                                 



