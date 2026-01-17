К чему приведут протесты в Иране: какие варианты на столе у Трампа

Жестокие репрессии в Иране, вероятно, привели к подавлению протестов, при этом в пятницу, 16 января, зафиксировали новую волну арестов, сообщает Reuters со ссылкой на правозащитные организации и местных жителей. В то же время Axios пишет, что находящийся в изгнании в США сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви призвал президента США Дональда Трампа вмешаться, отметив, что иранские протестующие "рискуют своей жизнью" и надеются на помощь со стороны США. К чему приведут протесты, охватившие всю страну? Вмешаются ли все-таки США? Издание "Комментарии" с этими вопросам и обратилось к экспертам.

Протесты в Иране. Фото: из открытых источников

Об окончании кризиса в Иране говорить не приходится

Аналитик по международной политике Илия Куса говорит, что на данном этапе, судя по всему, можно говорить о том, что последняя волна протестов была подавлена.

При этом эксперт отметил, что пока что все еще очень мало информации из Ирана, потому что там продолжается интернет-блекаут. Хотя последнее заявления властей говорят о том, что они якобы собираются в ближайшее время связь частично восстановить.

"Это не означает окончание кризиса в основе которого лежит эрозия отношений между властью и обществом, общий системный кризис государственных структур в Иране и кризис легитимности Исламской Республики в целом. И этот кризис не решается подавлением протестов. Подавление протестов просто оттягивает момент до следующего социального взрыва, который может произойти в ближайшее время или через несколько лет. Этого никто не знает, но ясно то, что те внутренние социально-экономические причины, которые лежат в основе недовольства людей, никуда не исчезли. И, скорее всего, это будет служить дальше основой для дальнейших социальных потрясений и, соответственно, будет, возможно, подспорьем для того, чтобы внешние страны, внешние игроки, такие, как Израиль, Соединённые Штаты и те, которым будет выгодно ослабление Ирана, продолжали его ослаблять через поддержку протестного движения и его нарративов", – отметил Илия Куса.

По его мнению, пока что сложно сказать к чему конкретно эти протесты приведут. В целом любые протесты, особенно, когда у них нет конкретных лидеров, нет скоординированной повестки, нет организационных платформ на земле могут приводить к непредсказуемым последствиям.

"Они, как могут вынудить власть провести косметические изменения наверху – кадровые, так и привести к полной смене политического режима, то есть, краху государства и правительства с, опять же, непредсказуемыми последствиями. Это не обязательно означает демократизацию системы. Это может означать, наоборот, её дальнейшую консервацию и, например, приход к власти более радикальных групп. Поэтому здесь очень трудно сказать, чем именно может закончиться нынешний этап протестов. Тем более, что протесты для Ирана – это регулярное явление, как минимум, с 2017 года", – отмети аналитик.

Что касается интересов Соединённых Штатов, то Илия Куса говорит, что они частично проговариваются Дональдом Трампом. Главный интерес США по Ирану – это его ослабление, ограничение его ракетно-ядерной программы и инвестиции в нефтяную структуру, для того, чтобы высвободить часть нефти и поставили её под контроль с дальнейшим ослаблением Китая, который зависит именно от импорта ближневосточной нефти, в том числе, иранской.

"В этом плане интересы США по Ирану схожи с интересами по Венесуэле, которые недавно формулировались Трампом и его администрацией после их операции по захвату Николаса Мадуро. В этом плане я считаю, что у Штатов есть несколько вариантов. Один – это нанеси военные символические удары по Ирану, чтобы просто показать протестующим мнимую поддержку, но по факту это ничего не изменит. То есть, ради символического капитала. Второй вариант – это нанести серьёзные военные удары с дальнейшим втягиванием в войну для того, чтобы поменять политический режим на какой-то другой. Третий – договорённости с частью иранских элит для того, чтобы можно было выйти на новые договоренности при одновременному транзиту власти в Иране, который уже давно назрел и перезрел и который может теоретически быть поводом для американо-иранской разрядки", – констатировал собеседник портала "Комментарии".

США уже выдвинули ряд требований Ирану

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос обратил внимание на показательный факт о задержании бывшего президента Хасана Рухани и его министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа. Они находятся под домашним арестом в Тегеране. Такой шаг эксперт называет беспрецедентным даже для отмороженных во всю голову радикальных исламистов.

"Очевидно, режим, который все больше приобретает признаки военной диктатуры КСИР, рассматривает "умеренных" политиков (которые Рухани и Зариф) как потенциальную альтернативу или лидеров, вокруг которых может сплотиться протестная элита", – отметил Игорь Семиволос.

По его словам, США ждут реакции официального Тегерана на условия, которые уже выставил Вашингтон, а дальше будут действовать в соответствии с ответом. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф уже озвучил четыре главных условия США на переговорах с Ираном, если таковые состоятся.

"Первое требование – полный отказ от ядерной программы. Думаю, вам объяснять не следует, что это означает демонтаж всех центрифуг под внешним контролем. В рамках этого пункта предполагается передача всего обогащенного урана другой стороне. Второе – значительное сокращение ракетной программы и арсенала. Речь, прежде всего, идет о ракетах, которыми можно ударить по Израилю. Третье – отказ от поддержки своих прокси на Ближнем Востоке. Возвращение Ирана в Лигу Наций. То, что вызвало немало мемов. Очевидно, подразумевалось возвращение в "цивилизованный мир", но получилось прикольно, учитывая, что этой организации не существует уже 80 лет. И вишенка на тортике: неназванные официальные лица в Вашингтоне говорят, что Трамп готов говорить только с Али Хаменеи, что также беспрецедентно для этой ситуации", – отметил эксперт.

Он отмечает, что американцы продолжают увеличивать свое военное присутствие в регионе. Между тем, Израиль ввел санкции против иранского национального банка "Мелли банк".

Читайте также на портале "Комментарии" — протесты в Иране: кто начал отговаривать США от вмешательства.



