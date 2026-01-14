Протесты в Иране: кто начал отговаривать США от вмешательства

Саудовская Аравия, Оман, Катар и ряд других стран доносят до Белого дома, что попытка свергнуть иранский режим может дестабилизировать нефтяные рынки. Об этом пишет "The Wall Street Journal".

Военные США. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что страны Персидского залива – прежде всего Саудовская Аравия – ведут закулисные диалоги с администрацией США, пытаясь отговорить от удара по Ирану.

Отмечается, что арабские соперники Ирана начали такие консультации после того, как США предупредили их о необходимости быть готовыми к такому сценарию.

Публично арабские государства Персидского залива в основном сохраняют молчание на фоне того, как протесты распространяются по территории соседней Исламской Республики, а правозащитные организации сообщают о тысячах погибших в результате жесткого подавления демонстраций режимом.

Тем не менее, за закрытыми дверями Саудовская Аравия, Оман и Катар доносят до Белого дома, что попытка свергнуть иранский режим может расшатать нефтяные рынки и в итоге ударить по американской экономике, рассказали чиновники из стран Персидского залива. Больше всего же они опасаются обратного эффекта — последствий для собственной внутренней стабильности.

Администрация Трампа не уточнила, какой именно формат военных действий она рассматривает в отношении Ирана, однако, по словам собеседников, в Вашингтоне дали понять, что удар скорее вероятен, чем нет.

Представитель Белого дома заявил, что в распоряжении президента Трампа находится весь спектр возможных вариантов реагирования на ситуацию в Иране.

"Президент выслушивает широкий спектр мнений по любому вопросу, но в конечном итоге принимает решение, которое считает наилучшим", — сказал он.

