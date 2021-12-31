Как можно бесплатно путешествовать по Израилю: подробности

За год до начала пандемии в Израиле побывало 4,55 миллиона иностранных туристов, в том числе 296 тысяч россиян. В их числе – участники проекта "Таглит". Что это за программа бесплатных поездок и едут ли за ней туристы сейчас – в сложное время времени? Все подробности – в этом материале.

Путешествие в Израиль (фото из открытых источников)

Около 70% населения Израиля вакцинировано, плюс в стране минимальный процент "чрезмерной смертности". При этом в конце ноября в Израиле были обнаружены первые случаи инфицирования новым штаммом коронавируса – "омикроном". Поэтому власти страны закрыли границы для иностранцев: сначала на две недели, позже продлили срок до 29 декабря, а 26 декабря ввели новые ограничения внутри страны.

Вместе с тем любой человек от 18 до 32 лет, имеющий еврейские корни, может уехать в Израиль бесплатно – это подарок от организаторов проекта Таглит. Он существует с 1999 года, его поддерживают частные филантропы и правительство. За 22 года более 600 тысяч молодых евреев из 67 разных стран побывали в Израиле.

"Таглит" — это 10-дневная поездка, во время которой туристы знакомятся со страной, ее географией, историей и "осимым Хаимом" — израильским искусством наслаждаться жизнью. Самые красивые и важные локации – от Иерусалима и Тель-Авива до Голанских высот и Эйлата. Теплое море, в Израиле их целых три! Рассвет на горе Масада, завтрак с бедуинами, катание на джипах и верблюдах, много вкусной еды, встреч и экскурсий, музыки и танцев – это базовые составляющие любого "Таглита". Далее уже зависит от выбранной программы: Искусство, Рафтинг или LGBTQ.

У проекта "Таглит" сеть операторов по всему миру, пять из них – в России. Они организуют поездку, помогают оформить документы, отвечают за безопасность, создают свои программы и т.д.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Израиль остается закрытым для туристов : правительство продлило ограничения.

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